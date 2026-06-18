Senior Data Engineer
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2026-06-18
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Vill du vara med och bygga nästa generation dataplattform för avancerad analys på ICA? Vi söker nu en Senior Data Engineer till vårt Customer Analytics-team där du får en nyckelroll i att utveckla skalbara datalösningar i molnet.
Om jobbet som Senior Data Engineer
Som Senior Data Engineer arbetar du i ett tvärfunktionellt team tillsammans med 3–6 ingenjörer och analytiker. Du utvecklar och optimerar data pipelines och dataplattformar i molnmiljö, med fokus på att möjliggöra avancerad analys, AI och Machine Learning.
Du kommer att:
Bygga och vidareutveckla data pipelines och datalager
Arbeta med Google Cloud Platform och open source-teknologier
Bidra till tekniska ramverk, arbetssätt och best practices
Säkerställa hög datakvalitet och tillgänglighet
Arbeta agilt enligt principen "You build it – You run it"
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Relevant ingenjörsbakgrund
Flerårig erfarenhet av Data Engineering
Erfarenhet av att bygga och optimera data pipelines och datalager
Erfarenhet av molnplattform (GCP, Azure eller AWS)
Goda kunskaper i Python och SQL
Arbets- och uppehållstillstånd i Sverige eller EU-medborgarskap
Därför ska du välja ICA
Hos oss får du vara med och möjliggöra datadrivna beslut i hela ICA – från prissättning och e-handel till insikter för våra handlare. Vi arbetar i framkant med analytics, AI och moderna dataplattformar och ger dig stora möjligheter att påverka både teknikval och arbetssätt.
Vad händer nu?
Ansök så snart som möjligt, dock senast 2025-07-02.
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ica Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Arendalsvägen 12 (visa karta
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418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
Arendal EHL Jobbnummer
9971059