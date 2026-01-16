Senior Data Engineer
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Data Engineer som kan bidra i en pågående migrering från Cloudera till Snowflake. Du blir en viktig del i arbetet med att möjliggöra en modern, skalbar och molnbaserad dataplattform, där du stöttar både tekniska och verksamhetsnära team. Fokus ligger på ett stabilt genomförande, hög datakvalitet och en plattform som fungerar väl även efter migreringen.
ArbetsuppgifterStötta och genomföra migrering från Cloudera till Snowflake
Säkerställa stabilitet, prestanda och datakvalitet i samband med migreringen
Samarbeta med interna team kring arkitektur och tekniska beslut
Felsöka och optimera lösningen under och efter migreringen
KravDokumenterad erfarenhet av migrering från Cloudera till Snowflake
God förståelse för data warehouse-lösningar och molnbaserade dataplattformar
Stark teknisk problemlösningsförmåga
MeriterandeErfarenhet av SQL
Erfarenhet av ETL/ELT-processer
Erfarenhet av molnplattformar (AWS, Azure eller GCP)
Tidigare arbete i större migrationsprojekt
