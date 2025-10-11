Senior Controller
Jurek Recruitment & Consulting AB / Controllerjobb / Solna Visa alla controllerjobb i Solna
2025-10-11
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och sätta struktur och skapa långsiktigt värde i en organisation där det händer mycket? Här får du chansen att kombinera din redovisningsbakgrund med ett mer framåtriktat och utvecklande controllerarbete. Vi erbjuder ett uppdrag i ett dynamiskt bolag där du får vara med och bygga upp processer, driva systemimplementeringar och bidra till en professionell ekonomifunktion.
Om rollen
I rollen som Controller kommer du att spela en nyckelfunktion i att:
* Bygga och utveckla processer, mallar och rutiner för ekonomistyrning
* Driva och stötta vid systemimplementeringar, gärna med erfarenhet av Dynamics Business Central
* Stärka bolagets ekonomiska rapportering och analys
* Stötta med löpande redovisning
* Vara en brygga mellan redovisning och verksamheten genom att kombinera operativ detaljkunskap med strategisk förståelsePubliceringsdatum2025-10-11Profil
Vi söker dig som har en bakgrund som Controller samt gedigen erfarenhet inom redovisning. Du är trygg i att arbeta med både detaljer och helhet, och uppskattar en miljö där förändring sker snabbt.
Vi tror att du har:
* Relevant akademisk utbildning inom ekonomi
* Erfarenhet av Financial Controller-roller
* God förståelse för redovisningsprinciper och ekonomiprocesser
* Meriterande om du har arbetat med Dynamics Business Central eller liknande ERP-system
* En lösningsorienterad och strukturerad approach med förmågan att driva förbättringar
Uppdraget
Konsultuppdrag med start snarast möjligt
Placering i Stockholm (hybridmöjlighet finns)
Längd: initialt 6 månader med möjlighet till förlängning
Du erbjuds
Som konsult hos Jurek erbjuder vi dig en fast månadslön (eller timlön om du hellre går in som underkonsult) med fina förmåner.
Du kommer att bli del av ett engagerat och ambitiöst team på kontoret i Solna. Vår kund är en organisation som värdesätter prestigelöshet och team arbete och rollen erbjuder en fantastisk möjlighet att bidra till och påverka verksamheten positivt under hela konsultuppdraget.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Marie Källström, marie.kallstrom@jurek.se
. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mejl med hänvisning till GDPR.Om företaget
Jurek Rekrytering & Bemanning är ett växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, Life Science, HR, administration samt marknad och management. När du skickar in din intresseanmälan för nya uppdrag eller tjänster nedan, hamnar du i vårt nätverk och kan matchas med konsultuppdrag eller fasta tjänster. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Marie Källström 070-751 93 43 Jobbnummer
9552203