Senior Client Advisor till Delta Consulting
2026-03-25
Delta Consulting söker en Senior Client Advisor till vårt team i Stockholm. Det här är en ren säljtjänst för dig som redan kan vår marknad. Vi söker inte någon som vill byta bransch eller lära sig vår nisch från början. Vi söker dig som redan har arbetat med interim och rekrytering av ekonomipersonal och som vill få större utväxling på den erfarenheten i rätt bolag. Det är viktigt att vara tydlig med det direkt.
För att vara aktuell för rollen behöver du komma från just den här branschen. Du behöver förstå hur affären fungerar, hur kunderna tänker, vilka utmaningar som finns i ekonomifunktionen och vad som krävs för att vinna förtroende hos ekonomichefer, CFO:er och andra beslutsfattare.
Var?Våning 16 i ett av Norra Tornen på adress: Torsplan 12, Stockholm
När?Så snart som möjligt
Omfattning:100%
Om rollen
Rollen handlar om att skapa affärer och bygga långsiktiga kundrelationer. Du ansvarar för att identifiera nya affärsmöjligheter, boka och driva möten, förstå kundens behov, presentera rätt lösning och driva affären hela vägen till avslut. Du kommer att arbeta med både rekrytering och interim inom ekonomi, och du behöver vara trygg i båda delarna.
Det här är inte en delad roll mellan kund och kandidat. Du ska i grunden vara säljare. Fokus ligger på att bygga kundbasen, utveckla affärerna och skapa tillväxt. Samtidigt ser vi gärna att du bidrar med mer än din egen försäljning. Vi har kollegor i teamet som är duktiga och ambitiösa, men där det också finns utrymme att höja nivån ytterligare. Där tror vi att rätt person i den här rollen kan göra skillnad!
Därför är den här rollen värd att byta jobb för
Om du redan säljer interim och rekrytering av ekonomipersonal vet du att skillnaden sällan ligger i vad man säljer. Den ligger i hur stark plattform man har bakom sig. Hos oss får du en ren säljtjänst. Du ska inte dela din tid mellan kund, kandidat, leverans och administration. Du ska skapa affärer, bygga relationer och driva tillväxt.
Du kommer också in i ett bolag där mycket redan är byggt, men där mycket fortfarande finns kvar att vinna. Det gör att du slipper lägga energi på sådant som borde vara löst och istället kan fokusera på det som faktiskt skapar resultat.
Det här är också en roll med större kommersiell tyngd. Du säljer i en tydlig specialistnisch, med flera relevanta lösningar mot samma kundgrupp och med ett sammanhang som gör det lättare att få gehör hos rätt beslutsfattare.
Samtidigt får du större påverkan än i många andra miljöer i vår bransch. Du kommer nära ledning, strategi, internrekrytering och fortsatt utveckling av säljorganisationen. Det betyder att du bidrar till mer än din egen försäljning och får en aktiv roll i hur vi bygger nästa fas av Delta.
Dessutom sitter du nära både kommersiell och operativ kompetens inom ekonomi. Det gör kunddialogen skarpare, erbjudandet mer trovärdigt och vardagen mer relevant för dig som vill sälja med substans, inte bara aktivitet. För rätt person är det här därför inte bara ett byte av arbetsgivare. Det är ett byte upp!
Det här behöver du ha med dig Du kommer från interim och rekrytering av ekonomipersonal
Du har arbetat kommersiellt i vår nisch och är van att driva egna affärer
Du är trygg i dialogen med seniora beslutsfattare
Du förstår både rekryteringsaffären och interimaffären
Du kan bygga relationer, skapa förtroende och driva processer framåt med tydlighet
Du har hög egen motor och trivs med ansvar
Du vill vara i en miljö där det finns ambition, tempo och vilja att bli bättre
Det här är alltså inte en roll för någon som har arbetat med generell rekrytering, allmän konsultförsäljning eller annan B2B-försäljning utanför vår nisch. Den erfarenheten kan vara bra i andra sammanhang, men inte för just den här positionen i det här skedet.
Om Delta Consulting
Delta Consulting är specialister på interim och rekrytering inom ekonomi, finans och försäkring.
Vi arbetar bland annat nära ekonomifunktioner och hjälper bolag att fatta bättre beslut kring några av deras viktigaste roller. Vi har lagt mycket tid på att bygga ett erbjudande och ett arbetssätt som håller hög kvalitet, både för kunder och kandidater.
Vi är också i ett läge där vi vill fortsätta utveckla bolaget. Det gäller både tillväxt, intern kompetens, processer och hur vi bygger nästa fas av Delta tillsammans. För rätt person innebär det här inte bara en möjlighet att sälja mycket. Det innebär också en möjlighet att få påverka.
Vi tror att du söker det här för att...
Du kanske redan gör ett bra jobb där du är idag, men känner att du skulle kunna få större utväxling i ett annat sammanhang.
Du kanske vill ha ett starkare varumärke i ryggen, bättre struktur runt dig, ett team med högre ambitionsnivå eller större möjlighet att påverka hur bolaget utvecklas. Eller så känner du bara att du har mer i dig än vad du får utlopp för där du är idag.
Oavsett vilket tror vi att den här rollen passar dig som redan är bevisad i vår bransch och som nu vill ta nästa steg i en miljö där det finns både substans, ambition och verklig möjlighet att bygga något större!
Låter det intressant?Fantastiskt! Skicka in din ansökan då urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan annonsen löpt ut.
Kontakta Kim Dywling på kim@deltaconsulting.se
eller 073- 685 76 33 vid frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Delta Consulting Kontakt
VD
Kim Dywling kim@deltaconsulting.se +46736857633
