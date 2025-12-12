Senior C#/.NET-utvecklare
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hos Alecom formar du framtiden för samhällskritiska system för kommunikation inom blåljusverksamhet och totalförsvaret. Vi är i en expansiv fas och söker dig som vill bygga nästa generations plattformar, ersätta befintliga produkter och vara med och bygga upp utvecklingsteam i Sverige. Var med och gör verklig skillnad i ett företag som säkrar funktionalitet för kommunikation i livsavgörande situationer!
OM TJÄNSTEN
I denna nyckelroll kommer du att leda utvecklingen av framtidens plattformar, bygga ny arkitektur och arbeta med hands-on webbutveckling eller desktop applikationsutveckling. Du kommer att ha en ledande position gentemot vårt indiska utvecklingsteam, agera Scrum master och vara en viktig länk mellan teknik och kundbehov. Rollen innebär att du arbetar aktivt med att bygga robusta system/applikationer i C#/.NET. Vidare samarbetar du krossfunktionellt med såväl designers, frontend utvecklare och andra produktteam samtidigt som du träffar kunder för att förstå och implementera förbättringar.
Vi söker just nu flera personer som har bakgrund inom såväl desktop applikationsutveckling som webbutveckling, där den gemensamma nämnaren är att ni är erfarna, skickliga och självständiga utvecklare.
Du erbjuds
• Att Arbeta med utveckling av plattformar som faktisk räddar liv och bidrar till att stärka Sveriges totalförsvar
• En spännande möjlighet att vara med och forma framtiden för verksamhetskritisk mjukvara
• En viktig roll i att bygga upp utvecklingsteamet i Sverige då ALECOM går från att ha utveckling utomlands och nu vill bygga utvecklingsteamet i Sverige för att mötta de stigande kraven på säkerhet
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att leda och driva teknisk utveckling, från att sätta upp arkitektur, arbeta aktivt med kodning, delta i kunddialog och leda utvecklingsprocessen framåt. Du arbetar för att utveckla robusta plattformar och system som byggs med moderna tekniker. Allt du utvecklar gör du i syfte att skapa nästa generations applikationsplattformar som kontinuerligt uppdateras för att inte gå ur tiden.
• Leda, kommunicera och kravställning mot det indiska utvecklingsteamet
• Utveckla system och plattformar med micro service arkitektur och conteinerisering
• Designa och utveckla REST API:er med ASP.NET Core samt hantera integrationer
• Bygga ny arkitektur och utveckla nya plattformar för att ersätta nuvarande produkter
• Felsöka, testa och kodgranska för att säkerställa hög kvalitet
• Träffa kunder (bl.a. myndigheter, sjukhus eller andra blåljusverksamheter) för att förstå deras behov och driva fram förbättringar
• Designa och underhålla databaser genom att bland annat uppdatera databasscheman, quiaries och data pipelines
VI SÖKER DIG SOM
• Har en ingenjörsutbildning eller högskoleexamen inom exempelvis Computer Science eller annat område som bedöms likvärdigt, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har flerårig arbetslivserfarenhet inom C#, .NET Framework / .NET 5-8, Java, Go, Node.js, Python, or similar
• Har flerårig arbetslivserfarenhet av WPF-applikationsutveckling eller webbutveckling
• Har erfarenhet av att utveckling och anpassa API:er (RESTful, GraphQL, ASP.NET Core)
• Har erfarenhet av att arbeta med microservice arkitektur (Kafka, RabbitMQ, etc)
• Har erfarenhet av att arbeta med SQL och relationsdatabaser eller NoSQL databaser (SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Redis)
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av Prism, MahApps eller andra tredjeparts WPF UI-ramverk
• Erfarenhet av att arbeta med conteinerisering och orkestrering (Docker, Kubernetes)
• Kunskap om dependency injection-ramverk ( så som Autofac, Unity, built-in DI)
• Erfarenhet av CI/CD-pipelines (t.ex. Azure DevOps, GitHub Actions)
• Erfarenhet av enhetstestning (med exempelvis xUnit, NUnit, MSTest) och mocking-ramverk (så som Moq)
• Erfarenhet av molntjänster (Azure, AWS, motsvarande)
• Erfarenhet av agila metoder/Scrum
• Erfarenhet av MVVM arkitektur (Prism, MVVM Light, etc.)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
OBS - vi kommer under processen att begära in följande på grund av att du i tjänsten kommer att genomgå en säkerhetsklassning hos SÄPO och rollen har höga krav på säkerhet och pålitlighet:
• Betyg, intyg och dokument som styrker att du avslutat din utbildningar, certifieringar och relevanta kurser för tjänsten (bifoga dessa i din ansökan)
• Skattedeklaration 2024
• Årsinkomst 2025
• Dina senaste 12 mån löneutdrag
• Utdrag ur belastningsregistret
Information om rekryteringsprocessen:
• Telefonintervju med Academic Work
• Personlighets- och problemlösningstester
• Djupintervju med Academic Work
• Intervju med ALECOM
• Säkerhetsprövning
Övrig information:
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Stockholm
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Jessica Billquist, jessica.billquist@academicwork.se
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Alecom är ett IT-företag som fokuserar på att leverera säkra kommunikationslösningar och verksamhetskritisk mjukvara till samhällsviktiga aktörer. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9641642