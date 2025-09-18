Senior C/C++ utvecklare för Linux i fordonssystem
2025-09-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Oxelösund
Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag inom tech, IT, finans, försäkring och industri. Vi hjälper våra kunder att bygga hållbara lösningar genom att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Hos oss får du korta beslutsvägar, stort eget ansvar och möjlighet att påverka.Dina arbetsuppgifter
Som senior embedded-utvecklare arbetar du nära andra ingenjörer och specialister inom automotive för att bygga robusta och skalbara lösningar på Linux-plattformar. Du bidrar med djup teknisk kompetens i C/C++ och tar ansvar genom hela utvecklingskedjan - från design och implementation till optimering, felsökning och kvalitetssäkring. Uppdraget är på plats i Linköping i en dynamisk miljö där hög kvalitet och teknisk innovation står i fokus.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Minst 8 års erfarenhet av embedded-utveckling
Djup kunskap i C och C++
Mycket god erfarenhet av Linux-baserade system
Dokumenterad erfarenhet från automotive-industrin
Förmåga att arbeta självständigt och i team i komplexa utvecklingsmiljöer
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av drivrutinsnära utveckling, realtidskrav och prestandaoptimering
Kunskap om Yocto, Buildroot eller liknande Linux-toolchains
Erfarenhet av AUTOSAR, CAN, LIN, SOME/IP eller andra fordonsprotokoll
Kännedom om funktionssäkerhet, t.ex. ISO 26262
Verktyg och metoder: Git, CI/CD, Docker, GTest/Unit-test, statisk analys
Skriptspråk (t.ex. Python, Bash) för verktyg och automation
Agil arbetsmetodik och nära samarbete med tvärfunktionella teamSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Märk mejlet med "Senior C/C++ utvecklare för Linux i fordonssystem (14203)".
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: jobb@avaron.se
