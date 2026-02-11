Senior Business Controller
2026-02-11
Vi söker nu en senior Business Controller för ett uppdrag i en samhällsviktig och tekniskt avancerad verksamhet inom kommunal sektor i Göteborgsregionen.
Organisationen ansvarar för hantering och rening av avloppsvatten från flera ägarkommuner samt återföring av resurser till kretsloppet genom bland annat biogasproduktion och slamhantering. Verksamheten är central för miljö, hållbarhet och regional samhällsutveckling.
Du rapporterar direkt till VD och ingår i bolagsledningen. Rollen kombinerar strategiskt ekonomiskt ansvar med operativt och närvarande ledarskap. Du leder och samordnar ekonomifunktionen och stöttar ett team bestående av finansiell controller, redovisningsekonom och projektcontroller.
Uppdraget kräver att du kan växla mellan helhetsperspektiv och detaljer samt har förmåga att arbeta både strategiskt och hands-on i det dagliga arbetet.
Ansvarsområden:
Leda och ansvara för budget- och prognosprocesser
• Ansvara för finansiell rapportering och uppföljning
• Säkerställa kvalificerad finansiell analys och beslutsstöd till VD och ledning
• Delta i styrgrupper som sakkunnig inom ekonomi och bolagsstyrning
• Driva och samordna utvecklingsarbete inom styrning, ledning och intern kontroll
• Bidra aktivt till verksamhetens strategiska utveckling
Vem är du?
Vi söker dig som är strategisk, analytisk och strukturerad med ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du är en trygg och tydlig ledare som känner dig bekväm i dialog med VD och styrelse.
Du har mångårig erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och är van att ta ett helhetsansvar för ekonomifunktionen. Som person är du självständig, ansvarstagande och prestigelös.Kvalifikationer
- Civilekonomexamen eller motsvarande högskoleutbildning inom ekonomi alternativt förvaltningsekonom.
- Minst 10 års erfarenhet av arbete med ekonomi inom kommunal verksamhet, meriterande om det är inom kommunalt bolag.
• Flerårig dokumenterat ansvar för budget- och prognosarbete samt finansiell rapportering och uppföljning i ledande position.
• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
Viktigt att detta framgår i ditt cv vid ansökan.
Bör krav:
• Erfarenhet av organisationsförändringar.
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning.
• God systemkunskap i Nexxus Hypergene,
• BI-stöd, Cognos och Stratsys.
Om verksamheten
