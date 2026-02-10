Senior Business Controller
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior Business Controller till en samhällsviktig verksamhet inom vatten- och miljöområdet. Du rapporterar till VD och ingår i bolagsledningen, med ett helhetsansvar som kombinerar strategisk ekonomistyrning med ett operativt och närvarande arbetssätt. Rollen innebär nära samarbete med ledning, styrelse och gruppchefer samt ett tydligt fokus på styrning, ledning och intern kontroll.
ArbetsuppgifterLeda och ansvara för budget- och prognosprocesser.
Ansvara för finansiell rapportering, uppföljning och analys.
Ta fram beslutsunderlag och ge ekonomiskt stöd till ledning och gruppchefer.
Delta i styrgrupper som sakkunnig inom ekonomi och bolagsstyrning.
Leda och samordna ekonomiområdet samt stötta funktioner inom finansiell controlling, redovisning och projektcontrolling.
Driva och samordna pågående utvecklingsarbete inom styrning, ledning och intern kontroll.
Bidra aktivt till verksamhetens strategiska utveckling som del av bolagsledningen.
KravCivilekonomexamen eller motsvarande högskoleutbildning inom ekonomi, alternativt förvaltningsekonom.
Minst 10 års erfarenhet av arbete med ekonomi inom kommunal verksamhet.
Flerårigt, dokumenterat ansvar för budget- och prognosarbete samt finansiell rapportering och uppföljning i ledande position.
Erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
MeriterandeErfarenhet av arbete i kommunalt bolag.
Erfarenhet av organisationsförändringar.
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning.
God systemkunskap i Nexxus Hypergene, BI-stöd, Cognos och Stratsys.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
