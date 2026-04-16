Senior Brand Designer till Lund!
Sway Sourcing Sweden AB / Fabriksjobb / Lund
2026-04-16
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens hållbara livsmedelsvarumärken? Nu söker vi en Senior Brand Designer till ett innovativt och tillväxtdrivet projekt inom foodtech.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom ramen för ett större innovationsinitiativ med fokus på att stötta små och medelstora bolag inom foodtech. Satsningen drivs med offentlig finansiering och har som mål att stärka konkurrenskraft, hållbarhet och tillväxt i branschen.
Ditt uppdrag
I rollen ansvarar du för att utveckla en stark varumärkesplattform för ett bolag inom nätverket. Du kommer att:
Ta fram en tydlig varumärkesstrategi (why, positionering, image och kundnytta)
Utveckla brand & visual identity, inklusive logotyp, färgschema och typografi
Säkerställa att varumärket bygger förtroende och tydligt kommunicerar hållbarhetsvärden
Lägga grunden för långsiktig tillväxt och marknadspositionering
Vi söker dig som:
Har mångårig erfarenhet av branding inom livsmedel/foodtech
Har arbetat med att ta fram varumärkesplattformar från grunden
Är både strategisk och operativ i ditt arbetssätt
Har god förståelse för hållbarhet och konsumentnära varumärken
Varför detta uppdrag?
Arbeta i ett framtidsdrivet innovationsprojekt
Möjlighet att påverka varumärkesutveckling i en växande bransch
Flexibelt upplägg med 75% distansarbete
Kort och intensivt uppdrag med stor påverkan
Praktiska detaljer:
Placering: Lund
Hybrid: 75% remote
Uppdragslängd: april - 31 maj 2026 med chans till 2 månaders förlägning.
Skicka in din ansökan senast 21 april - urval sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. #boost Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7528353-1950106". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Stortorget (visa karta
)
222 23 LUND Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9857891