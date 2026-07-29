Enhetschef till Ambulansen, Luleå
Region Norrbotten / Sjukvårdschefsjobb / Luleå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Luleå
2026-07-29
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Ambulanssjukvården har en unik samhällsfunktion bestående av att dygnet runt arbeta med prehospital akutsjukvård där medarbetarna möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Ambulanssjukvården är en del av akut omhändertagande i Region Norrbotten som samlar både den väg- och luftburna ambulanssjukvården samt länets akutmottagningar och IVAK-enheter. Ambulansverksamheten finns i länets alla 14 kommuner.
Vi söker
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom ett relevant område och erfarenhet från hälso- och sjukvården. Har du tidigare erfarenhet av en ledande roll, exempelvis som chef eller arbetsledare, är det meriterande. Vi ser även positivt på erfarenhet från ambulanssjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har självständighet som gör att du har mod att agera efter din egen övertygelse samtidigt som du har samarbetsförmåga som gör att du värderar och ser nyttan av samarbete med andra. Du är tydlig, beslutsam och ditt ledarskap skapar engagemang och delaktighet. Vi ser även att du är mål- och resultatorienterad och förändrar din inriktning när målen ändrar sig.
Det här får du arbeta med
Som enhetschef ansvarar du för ambulansstationen Luleå med totalt ca 35 medarbetare som bemannar 3 dygnsbilar och en dagbil. I uppdraget ingår ansvar för verksamhet, personal och ekonomi samt ett delegerat arbetsmiljöansvar. I arbetet ingår kontakter med övriga verksamheter inom Region Norrbotten såväl som med externa samarbetspartners. Du är direkt underställd verksamhetschefen för ambulanssjukvården och du ingår i dess ledningsgrupp, där du förväntas bidra till hela verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Du har ett nära samarbete med enhetschef för ambulansstationen i Boden samt med enhetscheferna för övriga ambulansstationer i länet. Du kommer vara delaktig i att bygga framtidens ambulanssjukvård.
Det här erbjuder vi dig
• Ett spännande och utvecklande arbete i en dynamisk miljö
• Strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling efter ditt behov
• Interna utbildningar
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tjänsten är tillsvidareanställning i grundprofessionen med ett tidsbegränsat chefsförordnade. Arbetstid är heltid, dagtid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Alice Granvik alice.granvik@norrbotten.se Jobbnummer
10015105