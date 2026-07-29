Sjuksköterskor till Vårdcentralen Hörby
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Hörby Visa alla sjuksköterskejobb i Hörby
2026-07-29
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Vi söker nu fler sjuksköterskor eller distriktssköterskor som vill bli en del i vårt team!
På vårdcentralen arbetar i dag 30 medarbetare. Vi har omkring 7 200 listade patienter och cirka 700 barn på Barnavårdscentral (BVC). Hörby är ett samhälle med landsbygdskaraktär där du möter en bred variation av patienter och komplexa medicinska ställningstaganden i det dagliga arbetet.
Samarbetet mellan yrkesgrupperna är en självklar del av vår verksamhet och vi arbetar tillsammans för att våra patienter ska få rätt vård i rätt tid. Hos oss finns specialistmottagningar inom bland annat äldrevård, astma/KOL, blodtryck och diabetes samt sjuksköterskemottagning. Dietist, rehabkoordinator, arbetsterapeut och psykosocialt team är också en del av verksamheten. Vi har ett välfungerande laboratorium med erfarna medarbetare och möjlighet till fler lokala analyser genom vår biomedicinska analytiker. Vi är dessutom den enda vårdcentralen i Skåne med en egen varmvattenbassäng på fysioterapin. Under hösten 2026 kommer vi att inviga vår Familjecentral i helt nya fräscha lokaler.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en sjuksköterska alternativt diabetessjuksköterska till oss på Vårdcentralen Hörby!
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du möter patienter genom triagering och rådgivning via telefon, chatt och fysiska besök. Arbetet ger dig möjlighet att använda hela din kompetens i en verksamhet där patienten alltid står i fokus.
Vi värdesätter våra medarbetares kunskap och engagemang och ser därför gärna att du, utifrån ditt intresse, din erfarenhet och verksamhetens behov, också utvecklar och arbetar med en egen mottagning.
För att du ska få en trygg och bra start hos oss erbjuder vi en individanpassad introduktion som utgår från dina tidigare erfarenheter och kompetenser.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Är du vidareutbildad diabetessjuksköterska eller har intresse för diabetes är detta meriterande. Egenskaper som vi värdesätter är att du är flexibel, har god självkännedom, är ansvarstagande och lyhörd gentemot patienter och kollegor. Du verkar för en god stämning och ditt sätt att samarbeta med kollegor samt omgivning sker på ett prestigelöst sätt.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig som ny kollega.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337522". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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242 34 HÖRBY Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Eva Löfgren, Verksamhetschef 0721-99 84 82 Jobbnummer
10015096