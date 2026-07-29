Dispatcher? Transportledare? Letar du nytt jobb? | Helsingborg
Experis AB / Logistikjobb / Helsingborg Visa alla logistikjobb i Helsingborg
2026-07-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg inom transport och logistik?
Har du erfarenhet som Dispatcher, Transportledare, Trafikledare eller inom transportplanering? Kanske trivs du i en koordinerande roll där du får hålla många bollar i luften och säkerställa att transporter flyter på effektivt? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Vi söker kontinuerligt duktiga kandidater till framtida uppdrag hos våra kunder i Helsingborg.
Genom att registrera ditt intresse idag får du möjlighet att bli en del av vårt nätverk och vara först i kön när rätt möjlighet dyker upp.
Om rollen som Dispatcher/Transportledare
Som Dispatcher eller Transportledare har du en central funktion i verksamheten och ansvarar för att planera, koordinera och följa upp transporter på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter kan vara:
Planering och optimering av transporter
Daglig kontakt med chaufförer, kunder och transportörer
Hantering av avvikelser och snabba omprioriteringar
Uppföljning av leveranser och transportflöden
Administration i affärs- och transportsystem
Säkerställande av leveranskvalitet och kundnöjdhet
Resurs- och kapacitetsplanering
Vi söker dig som
Bakgrunden kan variera, men vi tror att du har erfarenhet från transport, logistik, trafikledning eller liknande verksamhet.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av transportledning, dispatching eller logistikplanering
God administrativ förmåga och systemvana
Förmåga att prioritera och fatta beslut under tidspress
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Ett lösningsorienterat och serviceinriktat arbetssätt
Det är meriterande om du har erfarenhet av transportledningssystem (TMS), lager- eller affärssystem samt kunskap inom transport- och logistikkedjor.
Varför registrera ditt intresse hos oss?
Många av våra kunder söker löpande kompetens inom transport och logistik. Genom att finnas med i vårt kandidatnätverk kan vi snabbt matcha din profil mot kommande möjligheter, både konsultuppdrag och rekryteringar.
När du skickar in din ansökan:
Blir du en del av vårt nätverk inom transport och logistik
Kan vi kontakta dig när relevanta tjänster blir aktuella
Får du möjlighet att diskutera dina karriärmål med våra rekryterare
Ökar du dina möjligheter att vara tidigt med i rekryteringsprocesserPubliceringsdatum2026-07-29Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag och berätta mer om din bakgrund, kompetens och vilken typ av roll du är intresserad av.
Vi arbetar löpande med vårt kandidatnätverk och ser fram emot att lära känna dig bättre.
Sökord för synlighet: Dispatcher, Transportledare, Trafikledare, Logistikkoordinator, Transportplanerare, Logistik, Supply Chain, Transport, Distribution, Transportledning, Malmö, Helsingborg, Växjö, Karlskrona. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Terminalgatan 1 (visa karta
)
252 78 HELSINGBORG Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Susanna Frikvist Susanna.Frikvist@jeffersonwells.se Jobbnummer
10015099