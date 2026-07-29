Legitimerad Tandläkare till S&S Dental
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2026-07-29
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Om S&S Dental
Vi växer och söker nu en tandläkare till vårt team! S&S Dental är en modern tandklinik i Solna — litet nog att alla känner varandra, ambitiöst nog att alltid höja ribban. Hos oss möts hög klinisk kvalitet med ett varmt och kompetent team, där patienten alltid kommer först. Vi erbjuder marknadsmässig ersättning, årsbonus och en arbetsplats där du får vara med och forma hur vi arbetar och växer.
Din roll
Utföra undersökningar, hygienbesök och allmän tandvård för vuxna patienter
Planera och genomföra behandlingar som fyllningar, rotfyllningar, kronor och broar
Vägleda patienter genom behandlingsplanen med tydlighet och empati
Nära samarbete med tandsköterskor och reception
Vem du är
Legitimerad tandläkare med svensk tandläkarlegitimation
Minst 2 års arbetslivserfarenhet
Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
Serviceinriktad och mån om ett gott patientbemötande
Initiativtagande och problemlösande
Noggrann med öga för detaljer
Motiverad av utveckling och tillväxt, både egen och klinikens
Flexibel i arbetssätt och schemaläggning
Meriterande
Erfarenhet av Invisalign, implantat eller estetisk tandvård
Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska
Intresse för protetik, både fast och avtagbar
Ekonomisk förståelse
Erfarenhet av journalsystemet Muntra
Vi erbjuder
Marknadsmässig ersättning samt årsbonus med möjlighet till extra ersättning
Ett varmt, kompetent team i en modern klinik
Pension, friskvård och övriga förmåner.
Anställningsform: Heltid eller deltid
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka CV och personligt brev till Nevid@snsdental.se
. Sista ansökningsdag enligt annons på Arbetsförmedlingen — urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
E-post: nevid@snsdental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SiSel AB
(org.nr 559521-2886), http://www.snsdental.se
Storgatan 70 (visa karta
)
171 52 SOLNA Jobbnummer
10015114