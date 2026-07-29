Tandläkare till Klinik utanför Göteborg,Trollhättan
Tandläkarhuset Grästorp AB / Tandläkarjobb / Grästorp Visa alla tandläkarjobb i Grästorp
2026-07-29
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Vi växer och söker en Tandläkare till vår verksamhet.
Tandläkarhuset Grästorp ligger nära Trollhättan och 9 mil från Göteborg. Kliniken har en fullt möblerad lägenhet i närheten av kliniken för att slippa pendla.
Vi erbjuder en hälsosam och trygg arbetsmiljö där varje medarbetare får möjligheten att växa. Vi sätter kvaliteten och patientens behov i fokus genom utbildning och personlig utveckling.
Med vår prestigelösa ledarstil och starka teamanda kommer du att känna dig hörd, uppskattad och delaktig.
Sedan 2017 har vi byggt upp en uppskattad klinik med fem behandlingsrum genom att kombinera hög odontologisk kvalitet, modern teknik och ett genuint engagemang för våra patienter.
Vi fortsätter att växa och söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss.
En viktig del i ditt arbete är att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård tillsammans med ditt tandvårdsteam.
På kliniken kommer du att utföra allt från vanliga undersökningar till akut tandvård och mer avancerade behandlingar.
Vi har vi regelbundet gemensamma klinik- och terapimöten där du får möjlighet till gemensam diskussion och reflektion.
Genom detta har du möjlighet till stor påverkan och utveckling av din arbetsplats tillsammans med dina kollegor. Vi använder journalsystem Almasoft och Qdent som kvalitetssystem.
Vem söker vi?
Tandläkarhuset Grästorps medarbetare är avgörande för framgång. Därför är din inställning och personlighet A & O för oss.
Vi ser att du precis som oss arbetar för att ge dina patienter bästa möjliga vård och tillhandahåller högsta möjliga servicenivå.
På Kliniken är vi ett lag, och vi är bäst tillsammans, därför ser vi att du är samarbetsorienterad och prestigelös.
Vi arbetar med modern utrustning och som tandläkare hos oss har du möjlighet att ge den bästa kvalitativa vården till dina patienter.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Innehar svensk legitimation som tandläkare
noggrann i journalföring
Har minst två års klinisk erfarenhet.
Arbetar självständigt med hög odontologisk kvalitet.
Är trygg i patientkommunikation och har ett professionellt och empatiskt bemötande.
Behärskar svenska väl i tal och skrift.
Trivs med att arbeta i team och vill bidra till en positiv arbetsmiljö.
Extra meriterande
Vi ser gärna att du har erfarenhet eller ett stort intresse av:
• Implantatkirurgi och implantatprotetik. • Protetiska rehabiliteringar.
En arbetsplats där du kan stanna länge
Vi tror på långsiktiga relationer med våra patienter och våra medarbetare. Därför investerar vi kontinuerligt i modern teknik, kompetensutveckling och en arbetsmiljö där varje medarbetare får möjlighet att lyckas.
Om du söker en klinik med ett starkt patientflöde, engagerade kollegor, moderna behandlingsmöjligheter då vill vi gärna träffa dig.
Anställningsform och tillträde
• Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid (100 %) eller att jobba på konsultbasis.
• I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag.
• Vill du också vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa tandvård? Då tror vi att den här tjänsten kan vara något för dig! Du skickar in din ansökan till vår mejladress: info.tand@telia.com
Så återkommer vi till dig via mail eller telefon för återkoppling så snart vi har möjlighet.
I rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroll via IVO & HOSP.
Tandläkarhuset Grästorp ́s erbjudande
• Grattis Frukost
• konkurrenskraftig lön
• vi erbjuder våra medarbetare ett friskvårdsbidrag upp till 5000 kr per år
• flexibla arbetstider
• Hos oss har du goda semesterförmåner: från 25 dagar upp till 35 dagar semester per år vid anställning.
- Löneväxling: medarbetare kan byta semesterdagar mot mer lön eller extra pensionsavsättning.
• kollektivavtalsliknande villkor
• Privat Sjukvårdsförsäkring
Vi älskar kompetensutveckling - Delvis utomlands.
Hos oss är vidareutbildning väldigt viktig för att erbjuda professionell vård.
Därför är vi stolta över de utbildnings- och utvecklingsmöjligheter vi erbjuder till våra medarbetare.
Välkommen till Tandläkarhuset Grästorp, där kompetens, kvalitet och utveckling möts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: info.tand@telia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkarhuset Grästorp AB
(org.nr 559108-3927), https://www.tandlakarhusetgrastorp.se/
Oskarsgatan 26 (visa karta
)
467 30 GRÄSTORP Kontakt
Klinikchef
René Månstigen tand@telia.com 0739192995 Jobbnummer
10015103