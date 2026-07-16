Senior Bid Manager | Nevita | Göteborg
Nevita AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-07-16
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Har du erfarenhet av att leda och vinna komplexa anbud inom EPC-, EPCM- eller större industriprojekt? Trivs du i en roll där du får kombinera affärsutveckling, strategi och kunddialog för att skapa nya affärer? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Vi på Nevita AB söker nu en erfaren Senior Bid Manager som vill ta en nyckelroll i arbetet med att utveckla och vinna större projekt inom industri- och energisektorn. I rollen ansvarar du för hela processen – från att identifiera affärsmöjligheter och utveckla vinnande anbudsstrategier till att leda anbudsarbetet och säkerställa en smidig överlämning till projektorganisationen.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Som Senior Bid Manager har du en central roll i företagets affärsutveckling och ansvarar för att driva komplexa anbudsprocesser från idé till vunnet kontrakt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
Identifiera, utvärdera och kvalificera nya affärsmöjligheter.
Leda Bid/No Bid-processer och fatta strategiska beslut kring anbudsarbetet.
Utveckla och driva anbudsstrategier som stärker konkurrenskraften.
Samordna multidisciplinära team genom hela anbudsprocessen.
Säkerställa att tekniska och kommersiella erbjudanden håller hög kvalitet och möter kundens krav.
Genomföra risk- och möjlighetsanalyser för att skapa välgrundade affärsbeslut.
Delta i kundmöten, förhandlingar och affärsdialoger.
Ansvara för en strukturerad överlämning av vunna projekt till projektorganisationen.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från roller som Bid Manager, Capture Manager, Proposal Manager, Commercial Manager, Engineering Manager, Project Manager eller Project Director. Du är affärsdriven, strategisk och van att leda komplexa anbudsprocesser där många intressenter är involverade.
Vi ser gärna att du har:
Minst tio års erfarenhet från EPC-, EPCM- eller större industriprojekt.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och vinna komplexa anbud.
Erfarenhet av vunna projekt i storleksordningen cirka 20–200 miljoner kronor.
Erfarenhet från energi-, process-, kemi- eller annan processintensiv industri.
God förståelse för kommersiella villkor, kontraktsformer och riskhantering.
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med både kunder och tvärfunktionella team.
Flytande svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av internationella projekt.
Erfarenhet inom biogas, energi, HVDC, CCS eller vätgas.
Ett etablerat nätverk inom den nordiska process- och energisektorn.Om företaget
Vi är ett ingenjörsbolag med kontor i centrala Göteborg och expansion i Stockholm. I takt med omställningen mot ett mer hållbart samhälle bidrar vi med specialistkompetens till globala och välkända kunder inom gas-, olje-, kemi- och energisektorn. Våra projekt har ofta fokus på den gröna omställningen, cirkulär ekonomi, CCS, vätgas (H2), HVO och LNG.
På Nevita får du möjlighet att arbeta i stora och spännande industriprojekt, antingen ute hos kund eller i projekt som drivs i Nevitas regi. Du blir en del av ett kompetent och samarbetsinriktat team där kunskapsdelning och professionell utveckling är centrala värden.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga villkor och ett flexibelt förmånspaket
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och avsatt tid för friskvård
Möjlighet att arbeta i stora och tekniskt utmanande industriprojekt
Kontinuerlig kompetensutveckling och kunskapsutbyte
En social och inkluderande kultur där vi bryr oss om varandra och trivs tillsammans
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande. På grund av semestertider kommer vi dock att påbörja urvalsprocessen från vecka 33, vilket innebär att återkopplingen kan dröja något längre än vanligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
📧 oscar.sahlin@nevita.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8023841-2103602". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nevita AB
(org.nr 559047-4721), https://nevita.teamtailor.com
Anders Carlssons gata 14 (visa karta
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417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Nevita Jobbnummer
10004427