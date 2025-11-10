Senior BI Developer

Rollbeskrivning
Du utvecklar, implementerar och förvaltar BI-lösningar som stödjer datadrivna beslut. Fokus ligger på Microsoft Power BI samt plattformar som SAP BusinessObjects och Oracle BI. Du bygger datamodeller, optimerar prestanda, driver utveckling inom Power Platform och agerar teknisk ledare för teamet.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Designa och utveckla rapporter, dashboards och semantiska modeller i Power BI.
Implementera DAX-beräkningar, mått och optimerade dataset.
Bygga och automatisera processer med Power Apps och Power Automate.
Samverka med verksamheten för kravfångst, lösningsdesign och acceptans.
Administrera Power Platform-miljöer, behörigheter och datakällor.
Integrera mot Microsoft Dataverse, SharePoint Online, Teams och tredjeparts-API:er.
Säkra kvalitet via versionshantering, CI/CD och spårbarhet (Azure DevOps, Git).
Dokumentera lösningar, etablera best practices och bidra till målarkitektur för BI/Power Platform.Kvalifikationer
Djup erfarenhet av Microsoft Power Platform: Power BI, Power Apps, Power Automate.
Gedigen kunskap i SharePoint Online (listor, bibliotek, moderna gränssnitt).
Erfarenhet av Dataverse och datahantering i molnmiljöer.
Förståelse för C#, .NET, JavaScript, HTML5, CSS.
Vana vid Azure DevOps och Git.
Stark analytisk förmåga och god kommunikationsförmåga.
Relevant akademisk examen.
Meriterande
Erfarenhet av SAP BusinessObjects och Oracle BI.
Certifieringar inom Power Platform eller relaterade Microsoft-områden.
Erfarenhet av datamodellering, prestandaoptimering och säkerhetsdesign i större miljöer.
Start/Längd
Start: 2025-12-01
Längd: Till 2026-12-31
Omfattning: 100%
Plats
Stockholm (arbetssätt enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9598025