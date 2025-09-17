Senior Backendutvecklare (.NET) med DevOps - Konsultuppdrag
2025-09-17
Din roll
Vi söker en självgående senior backendutvecklare med starka DevOps-inslag till ett långsiktigt konsultuppdrag hos en offentlig aktör inom reseplanering och bokning. Du kliver in som nyckelperson tillsammans med en senior kollega och förstärker ett tvärfunktionellt, agilt team som bygger nästa generations digitala reseupplevelse för flera publika webbplatser.
Ditt ansvar
Utveckla och vidareutveckla mikrotjänster i .NET/.NET Core. Design, implementering och optimering av skalbara backend-tjänster och API:er.
Sätta upp och förvalta CI/CD-flöden och Azure-miljöer för stabil drift och snabba releaser. Arbeta med containerteknik (Docker/Kubernetes) och observability. Säkerställa kodkvalitet genom testning (enhetstester/integrationstester), kodgranskning och automatisering. Samarbeta nära produktägare, UX/Frontend och arkitekter i ett agilt arbetssätt.
Kvalifikationer (ska-krav)
5+ år dokumenterad erfarenhet av backendutveckling. 3+ år utveckling i .NET eller .NET Core (senaste 5 åren). 3+ år med mikrotjänster (roll, uppdrag och tidsintervall ska kunna styrkas). 3+ år (senaste 7 åren) i automatiserade bygg- och deployment-miljöer (CI/CD). 2+ år utveckling och deploy på Microsoft Azure (senaste 4 åren). 4+ år (senaste 7 åren) med containerteknik (t.ex. Docker/Kubernetes). 2+ år arbete med enhetstester som en naturlig del av utvecklingen. 2+ år i tvärfunktionella team med produktansvar och leveransuppföljning mot intern/extern kund. 2+ år agilt arbetssätt (Scrum/Kanban) under de senaste 5 åren. 2+ år utveckling/driftsättning av lösningar med meddelandetjänster (pub/sub), t.ex. MQTT, RabbitMQ, Kafka, SignalR el. motsv. 1+ år med Infrastructure as Code (Terraform, Bicep el. liknande).
Meriterande erfarenheter
Förbättring av prestanda, robusthet, säkerhet i kod samt effektivisering av integrationsflöden (API:er, message brokers, ETL) under de senaste 3 åren. Integration mot EFA JourneyPlanner eller motsvarande reseplanerarsystem ( 6 månader). Kodgranskning som återkommande arbetsmetod ( 3 år). Automatiserade integrationstester utöver enhetstester ( 2 år).
Placering
Hybrid, Stockholm (centralt). Teamet har minst en fast kontorsdag/vecka; övrig närvaro enligt behov och överenskommelse. Arbetstid: Vardagar 08:00-17:00. Tillgänglig för teamet 09:00-15:00. Utrustning: Kunden tillhandahåller dator och arbetsplats. Egen mobiltelefon krävs.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-01-08 (eller enligt överenskommelse) Slut: 2027-01-01 Omfattning: 40 timmar/vecka (option på utökning upp till heltidstak).
Förlängningsoptioner: Möjlighet till förlängning enligt kundens villkor. Nyfiken? Ansök nu och bli en del av resan. Ersättning
