Senior Backend Developer
Avaron AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-01-30
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Södertälje
, Nykvarn
, Sundbyberg
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren utvecklare med tydligt fokus på backend och molnplattformar till ett längre uppdrag i en affärskritisk IT-miljö inom automotive. Du blir en del av ett agilt, tvärfunktionellt team som utvecklar cloud-native mikrotjänster och integrationsplattformar som stödjer centrala verksamhetsprocesser.
Rollen passar dig som trivs nära både utvecklingsteam och verksamhet och som vill kombinera nyutveckling med vidareutveckling och förvaltning av befintliga lösningar.
ArbetsuppgifterUtveckla och förvalta cloud-native applikationer med backend-tyngdpunkt
Bygga och vidareutveckla mikrotjänster samt integrationslösningar
Samarbeta tätt med verksamhet och andra utvecklingsteam för att omsätta behov till tekniska lösningar
Vidareutveckla och anpassa affärskritiska system
Utföra support, felsökning, optimering och förbättring av befintliga applikationer
Arbeta med testning, inklusive enhets- och integrationstester
KravGedigen erfarenhet som fullstackutvecklare med starkt fokus på backend och cloud
Mycket goda kunskaper i dotnet och csharp
Mycket goda kunskaper i angular
Erfarenhet av både SQL- och NoSQL-databaser
Erfarenhet av AWS, exempelvis Lambda, S3, ECS och CloudWatch
God förståelse för CI/CD, Docker och Git
Erfarenhet av REST API och event-driven arkitektur
Mycket god engelska i tal och skrift
MeriterandeReact
DevOps och Kubernetes
OpenTelemetry
Monitoreringsverktyg såsom Datadog eller Grafana
Erfarenhet från finansiell domän
Svenska i tal och skriftSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7147433-1817338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Södertälje centrum (visa karta
)
151 32 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9715383