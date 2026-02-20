Senior Automationsingenjör
Avalon Innovation Technology AB / Maskiningenjörsjobb / Karlshamn Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlshamn
2026-02-20
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avalon Innovation Technology AB i Karlshamn
, Karlskrona
, Växjö
, Ljungby
, Värnamo
eller i hela Sverige
Är du en driven och engagerad automationsingenjör? Som automationsingenjör hos oss får du möjligheten att driva projekt från idé till verklighet - och bidra med din tekniska expertis i spännande uppdrag. Välkommen till gemenskapen!
Din framtid hos oss
I snart 30 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Vårt innovationsarbete pågår ständigt, och idag har vi fler tekniska möjligheter än någonsin! Med hjälp av vår unika innovationsmodell driver vi multidisciplinära projekt med kompetenser från industridesign till mekanik, automation och mjukvaruutveckling för moderna molnplattformar. Vill du vara med och göra skillnad?
Vi söker en senior automationsingenjör till vårt kontor i Karlshamn eller Karlskrona som tillsammans med vårt nystartade automationsteam vill vara med och bygga en stark automationsavdelning.
Du blir anställd som konsult hos Avalon och jobbar i uppdrag ute hos kund. Med din erfarenhet och tekniska kompetens driver du projekt från idéstadiet till driftsättning. Du kommer att designa och implementera automationslösningar som möter kundernas behov och krav - med möjlighet att arbeta både i skräddarsydda projekt och i större helhetsåtaganden.
I region Blekinge är du med och bygger upp teamet tillsammans med din teamleader, business manager och alla kollegor som arbetar med mekanik-, produkt- och systemutveckling. I teamet råder en härlig mix av energirik laganda och professionell expertis. Avalons huvudkontor är beläget i fina lokaler precis vid piren i Karlshamn och i Karlskrona hittar du ett mindre kontor som startat tack vare spännande uppdrag i området. Vi lär oss av varandra och framförallt - ser till att ha roligt tillsammans. Det kan vara allt från en extra go-fika en onsdag till ett inspirerande studiebesök och en AW. I det lilla växer det stora fram!
Matchar vi varandra?
Vi letar efter mer än erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Du vill till en plats där du kan vara dig själv och få en intressant karriärutveckling. Tillsammans kommer vi matcha dig mot de möjligheter och tekniska projekt som passar våra gemensamma mål. Vi söker dig som
Har gedigen erfarenhet av automation och tekniska lösningar.
Vill vara med och bygga något nytt och bidra till företagets långsiktiga framgång.
Är driven och alltid villig att lära dig något nytt.
Har specialistkompetens inom PLC-system: Du har djup kunskap och praktisk erfarenhet av programmering, konfiguration och driftsättning av PLC-system från ledande tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff och Allen Bradley. Du är van att arbeta med olika styrsystem för att optimera prestanda och funktionalitet i automationslösningar.
Har relevant utbildning inom området eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
B-körkort, då resor kan förekomma periodvis.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!
Vad händer nu?
Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att kontakta oss som jobbar med rekryteringen. Varmt välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV och besvara frågorna i formuläret. Observera att vi inte hanterar några ansökningar via mail, det är för att skydda personuppgifter enligt GDPR. För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in den via vårt rekryteringssystem. Vi återkommer till dig så snart vi kan med en uppdatering om nästa steg. Innan dess kan vi rekommendera att du läser mer om Avalon på vår hemsida, LinkedIn eller Instagram.
Det är vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan:
Patrik Enarsson, Business Managerpatrik.enarsson@avaloninnovation.com
Patrik Fremark, Team Leader Automationpatrik.fremark@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av annonser eller andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6580395-1852741". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avalon Innovation Technology AB
(org.nr 556546-4525), https://jobb.avaloninnovation.com
Pirgatan 13 (visa karta
)
374 35 KARLSHAMN Arbetsplats
Avalon Innovation Jobbnummer
9753916