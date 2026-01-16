Senior automationsingenjör
2026-01-16
Vill du vara med och utveckla framtidens industri tillsammans med branschens skarpaste hjärnor? Då är det här du ska vara. Hos oss väntar uppdrag som kräver nyfikenhet, lösningsdriv och vass kompetens och som ger dig chansen att utvecklas i nya sammanhang. Tillsammans bidrar vi till en bättre morgondag och formar framtidens lösningar som gör skillnad för människor och samhälle.
Det här blir din rollSom automationsingenjör hos oss får du vara med och leverera kompletta lösningar som stärker och utvecklar svensk industri. Ditt arbete handlar om att effektivisera och optimera system och processer - alltid med fokus på att skapa verkligt värde för våra kunder.
Du kan räkna med varierade arbetsdagar där projekten formas utifrån dina kunskaper, erfarenheter och hur du själv vill utvecklas. Eftersom vi är Solutions Partner till Siemens kommer du främst att arbeta med plattformar som PCS7, TIA Portal, WinCC och SIMIT-simuleringar. Du får också möjlighet att ligga i teknisk framkant genom att utforska nästa generations lösningar med Siemens Neo.
Utöver Siemens-miljöerna ser vi gärna att du även har intresse eller erfarenhet av andra plattformar, såsom ABB 800xA eller Ignition, vilket gör dig ännu mer mångsidig och väl rustad för våra kunders olika behov.
Rollen innebär:
Driva spännande projekt där du får utveckla smarta automationslösningar som effektiviserar och optimerar svensk industri.
Arbeta med marknadsledande system som Siemens PCS7, TIA Portal, WinCC och SIMIT - och håll dig i framkant med nya tekniker som Siemens Neo.
Bidra till kompletta leveranser från idé till färdig lösning, tillsammans med några av branschens mest erfarna och nyfikna kollegor.
Få stora möjligheter att påverka din egen utveckling och forma din roll utifrån dina drivkrafter och intressen.
Vi har kontor på flera orter i Sverige och du har möjlighet att vara placerad vid det kontor som passar dig bäst.
Så här kommer du att briljeraDu briljerar med din kunskap och erfarenhet, men också med ditt sätt att driva saker framåt. Genom att kunna kommunicera med olika typer av uppdragsgivare och stakeholders, hålla ordning och reda i projekt, samt att vara flexibel och initiativrik sätter du kunden i fokus på ett föredömligt sätt. Du vet att du är duktig inom ditt område och du tycker om att dela med dig av den kunskap du samlat på dig, både till kollegor och kunder.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 10 års erfarenhet av PCS7 och känner dig trygg i att ta en senior roll där du bidrar med din kompetens och guidar andra.
Ett genuint intresse för att utveckla automationsområdet och drivs av att integrera närliggande discipliner - exempelvis process- och anläggningsinformation - för att skapa smidigt data- och informationsutbyte.
En utbildning som civilingenjör, högskoleingenjör eller har motsvarande erfarenhet, med god teknisk förståelse och nyfikenhet på att lära dig mer.
Erfarenhet av, eller stort intresse för, branscher som Life Science, energi, olja & gas eller processindustri, vilket vi ser som en stark fördel.
Talar och skriver flytande svenska och engelska och känner dig trygg i att samarbeta med kollegor, kunder och partners.
Är lösningsorienterad och vill vara med och skapa automation som gör verklig skillnad för industrin och samhället.
Det är även meriterande om du har något av följande:
Lång erfarenhet av Siemens-miljöer (t.ex. PCS7, TIA Portal, WinCC, SIMIT).
Kunskap och praktisk erfarenhet av andra lösningar som Ignition eller ABB 800xA.
Vana av att arbeta i projektform och bidra både tekniskt och strategiskt till framgångsrika leveranser.
Att vara en del av Team PV
Vi är ett konsultbolag som brinner för svensk industri, från digitalisering inom traditionell tillverkning till effektivisering av energisystem och allt däremellan. Inom Technology har vi en otrolig mångfald av kompetens, från världsledande experter inom produktionssystem till mångsidiga konsulter som vägleder kunden från första spadtag till färdiga fabriker.
Hos oss får du något annorlunda. Vi skiljer oss från traditionella konsultbolag genom vår unika kultur, den sticker ut och genomsyrar allt vi gör och vi är extremt stolta över att vara ett Great Place To Work, år efter år. Vissa säger att en kultur sitter i väggarna. Om vår hade gjort det, hade vi haft mjuka väggar. Välkommen till oss på Plantvision!
AnsökanVälkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, som är den 23 januari 2026.
Om du har frågor om denna tjänst, välkommen att kontakta Dorna Estakhri på 0730 844 321 eller dorna.estakhri@plantvision.se
Har du eget bolag och är intresserad av att samarbeta med oss som underkonsult?
Har du eget bolag och är intresserad av att samarbeta med oss som underkonsult?
I stället för att söka en specifik tjänst, connecta gärna med oss via vår karriärsida och ange att du är intresserad av att gå som underkonsult - så hör vi av oss när något passande dyker upp.
