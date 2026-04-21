Senior applikationssäkerhetsarkitekt
2026-04-21
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett strategiskt och tekniskt viktigt uppdrag hos ett globalt företag inom fordons- och transportindustrin där applikationssäkerhet är en central del av utvecklingsresan. Fokus ligger på att vidareutveckla och mogna arbetssätt, arkitektur och processer så att säkerhet blir en naturlig del av hela utvecklingslivscykeln. Du arbetar i en modern, cloud-native miljö och fungerar som en nära rådgivare till utvecklings- och produktteam i frågor som rör secure design, risker och långsiktiga vägval.
Här får du stor möjlighet att påverka hur säkerhet byggs in från början, samtidigt som du bidrar i ett komplext tekniklandskap med många intressenter och hög förändringstakt. Det här är särskilt intressant för dig som vill kombinera strategiskt inflytande med praktiskt säkerhetsarbete i en modern utvecklingsmiljö.
ArbetsuppgifterDu agerar säkerhetsrådgivare till engineering- och produktteam.
Du driver och faciliterar threat modeling samt säkerhetsgranskningar.
Du utformar och etablerar principer för säker design och säkerhetsarkitektur.
Du integrerar säkerhet i CI/CD-flöden och DevOps-processer med fokus på DevSecOps.
Du utvärderar nya teknologier ur ett säkerhetsperspektiv.
Du bidrar till incidenthantering och säkerhetsrelaterade utredningar.
Du stöttar och mentorera utvecklare och säkerhetsingenjörer i det dagliga arbetet.
Du påverkar tekniska beslut och bidrar till den långsiktiga säkerhetsstrategin.
KravDjup expertis inom applikationssäkerhet, inklusive secure design, threat modeling och riskbedömning.
God kunskap om OWASP Top 10 och strategier för att mitigera sårbarheter.
Erfarenhet av cloud security i AWS, Azure eller GCP.
Erfarenhet av att säkra microservices, containerbaserade miljöer som Docker och Kubernetes samt API:er.
Erfarenhet av DevSecOps och av att integrera säkerhet i CI/CD-pipelines.
Erfarenhet av säker kodning i flera språk, till exempel Java, Python, JavaScript eller Go.
Erfarenhet av säkerhetstestverktyg som SAST, DAST, SCA och IaC-scanning.
Stark förmåga inom arkitektur och systemdesign med säkerhetsfokus.
Mycket god förmåga att kommunicera och samarbeta med olika intressenter.
Erfarenhet av att mentorera eller leda inom säkerhet eller utveckling.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av incident response.
Erfarenhet av vulnerability management eller security operations.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7610899-1959196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
411 03 GÖTEBORG
