Senior Androidutvecklare

Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 8+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning: Nu söker vi en Apputvecklare inom Android till vår kund.
Uppdrag: Utveckla diverse diagnosspecifika appar för Android
Bakgrund:
Android apputvecklare till Appteamet/fabriken. Vi har flera initiativ där vi har iOS versionen redan för diagnosspecifika patientappar, men behöver komma ikapp med utvecklingen för Android.
Kompetensprofil konsult:
Produktutvecklings-mindset
Har en analytisk approach till komplexa problem
Trivs i en föränderlig miljö
Trivs i att jobba i små sammansvetsade team
Nyfiken, positiv och ansvarstagande
Enkelhet före komplexitet
Mycket god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i grupp
Du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Erfarenhet av agila arbetssätt
Skallkrav:
Högskoleutbildning IT eller motsvarande erfarenhet
Minst åtta års erfarenhet av apputveckling, Android.
Android-utveckling, Kotlin
Börkrav:
Erfarenhet och kunskap av arbete med tillgänglighet
Erfarenhet av dataskydd, Data Protection by Default by Design
God kännedom inom system- och applikationssäkerhet
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
