Senior AML/ CTF Officer - KYC
2026-02-24
Northmill Bank är en svensk utmanarbank som är dedikerad till att revolutionera sättet vi hanterar och skyddar vår ekonomi. Vi skapar en annorlunda bankupplevelse, digital yet personal.
Northmill Bank grundades år 2006 och har vuxit till över 240 anställda i 3 länder, 5 000 företagskunder och 250 000 användare. Vi använder den senaste tekniken för att utveckla säkra, smarta och användarvänliga produkter för våra kunder. Det är våra privat- och företagskunder som är anledningen till varför vi gör det vi gör. Vi är ett 100% molnbaserat produktföretag där teknologi är drivkraften för att skapa smartare bankprodukter.
Ta chansen att vara en del av oss och vår resa!
Om rollen
Vi stärker nu vårt AML-team och söker en Senior AML/CTF Officer med huvudsakligt fokus på KYC inom både vår B2B- och B2C-verksamhet.
Som AML/CTF Officer har du en central roll i att förebygga, upptäcka och rapportera penningtvätt, finansiering av terrorism och annan finansiell brottslighet. Du arbetar operativt inom KYC-området och säkerställer att Northmill följer gällande AML/CTF-regelverk samtidigt som arbetet bedrivs effektivt och strukturerat.
Du rapporterar direkt till AML Manager KYC och samarbetar nära seniora AML/CTF Officers samt andra interna intressenter.
Detta är en operativ och hands-on roll som kräver stark analytisk förmåga, struktur, noggrannhet och förmåga att självständigt planera, prioritera och hantera ärenden inom överenskomna tidsramar.
Arbertsuppgifter och ansvarsområden
Hantering och utredning av ODD och EDD
KYC-relaterade larm och kundutredningar (ej transaktionsmonitorering)
Bedömning och hantering av PEP/RCA-träffar
Insamling och analys av kund-, kredit-, produkt- och tredjepartsdata
Kundkontakt vid behov av kompletterande information
Tydlig dokumentation av utredningar och beslutsunderlag
Självständig bedömning av vilka ärenden som kan stängas och vilka som ska eskaleras
Rapportering till FIPO via goAML när tröskelvärden uppnås
Identifiering av förbättringsområden i processer och rutiner
Akademisk examen inom exempelvis ekonomi, juridik, kriminologi eller liknande
Minst 5 års erfarenhet av AML/CTF eller närliggande compliance-arbete
God förståelse för CDD, EDD och grundläggande utredningsmetodik
Erfarenhet av att arbeta med KYC i bank eller annan reglerad verksamhet
Mycket god förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Flytande engelska (svenska är meriterande)
Vi erbjuder
Fantastiskt kontor på bästa läget i Stockholm med härliga ytor och vyer.
Ett självständigt arbete med möjlighet att påverka.
Stora utvecklingsmöjligheter.
Stöd för sportaktiviteter (5 000 kr i friskvårdsbidrag).
Livförsäkring.
Frukost och frukt på kontoret varje dag samt helig fika på fredagar.
Konferens utomlands vartannat år.
Regelbundna AW:s på fredagar och firade framgångar på kontoret.
Fun Facts
Vårt kontor blev utsett till Stockholms snyggaste kontor 2020.
Ta ett gympass två minuter bort eller en joggingrunda i stan.
Konferens utomlands vartannat år samt härliga "Northchill"-afterworks under året.
Ansök idag och bli en del av Northmill! Så ansöker du
