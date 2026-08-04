Senior AI Researcher

AI4S AB / Datajobb / Linköping
2026-08-04


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Minimum PhD degree experts in machine learning or AI systems, publications in high ranking academic international journals. Documented experience of working in a Swedish academic context.
As an employee at AI4S AB you will be working in projects with excellent researchers who have ongoing funding from Knut and Alice Wallenberg Foundation, Marcus and Marianne Wallenberg Foundation or Marcus and Amalia Wallenberg Foundation.
You must be located in Sweden at one of the nodes of AI4S AB - Göteborg, Linköping/Norrköping, Stockholm or Umeå.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: apply@aiforscience.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Senior AI Researcher 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AI4S AB (org.nr 559555-4576), https://aiforscience.se/

Jobbnummer
10021240

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