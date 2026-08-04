Administratör till Hermods Vuxenutbildning
Academedia Support AB / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-08-04
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Jönköping
, Falköping
, Haninge
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning. Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Då vår administratör går hem på föräldraledighet söker vi nu en ersättare med erfarenhet av administration inom vuxenutbildning. Den 1 januari 2026 startade Hermods en ny verksamhet inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Vill du vara med och fortsätta utveckla den verksamheten med ett härligt gäng lärare och syvare. Då är detta tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som administratör inom vuxenutbildningen är du spindeln i nätet och ansvar framförallt för all elevadministration internt och med vår kund Jönköpings kommun. Utöver de uppgifterna är du med och planerar den dagliga verksamheten med prov och prövningar. Du ansvarar för vår gemensamma mail och svarar i telefon där du stöttar våra elever i deras frågor på plats eller digitalt. Du arbetar också nära vårt elevteam (utbildningschef, specialpedagog, speciallärare och syv) kring elev- och utvecklingsfrågor. Du utför också vanligt förekommande administrativa uppgifter.
I grunden arbetar du 8-17, men andra arbetstider kan förekomma beroende på verksamhetens behov.
Det här söker vi
Vi söker dig med administrativutbildning och erfarenhet av skoladministration. Du är bra på att planera och prioritera ditt arbete självständigt. Som person behöver du vara noggrann, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningsätt. Du kan ha många bollar i luften och kan formulera dig i tal och skrift på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Din samarbetsförmåga är hög då du har mycket kontakt med elever, kollegor och kund. Då du ofta är vårt ansikte utåt är ditt goda bemötande en viktig egenskap för att lyckas i tjänsten. Du behöver också kunna hantera Officepaketets alla olika delar, där Excel är extra viktigt att du känner dig bekväm i. Du behöver kunna kommunicera engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av vuxenutbildningsadministration.
har arbetat i Omniway (vår lärplattform)
har arbetat i Edlevo (vår kunds administrativa system)
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det inom Academedia finns många karriärvägar. Genom vårt utvecklingsarbete får du låta dig själv utmanas och växa.
Som medarbetare hos oss har du möjlighet till kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Anställningsform
Anställningen är en visstidsanställning med start 261102 eller enligt överenskommelse
Varaktighet: till 2028-01- 15 med möjlighet till förlängningOmfattning: 100%Placeringsort: JönköpingKontaktperson
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Andreas Landestedt (utbildningschef) Telefon 010-1421051 eller mail: andreas.landested@hermods.se
Välkommen med din ansökan!
Stämmer detta in på dig? Vi strävar efter att tillvarata olika perspektiv och erfarenheter, därför uppmuntrar vi en mångfald av sökanden. Ansök med CV och personligt brev där du motiverar varför du skulle passa för tjänsten.
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför direktkontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
553 03 JÖNKÖPING Arbetsplats
Hermods Kontakt
Rekryterare
Andreas Landestedt andreas.landestedt@hermods.se Jobbnummer
10021239