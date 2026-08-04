Kvinnliga assistenter sökes till kvinna boende i utkanten av Västerås
Alvita Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-08-04
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Är du en engagerad, förnuftig, pigg och initiativrikperson med humor och som dessutom har intresse för matlagning, trädgård, inredning och turer till loppis/second hand?
I så fall är vi nära en match med denna kund som behöver stabila och trygga personer med glimt i ögat som sina förlängda armar och ben, för att få leva sitt liv så vanligt och bra som möjligt.
Att kunna se människan och behovet hos kunden från dag till dag är en viktig egenskap vi ser att du har då måendet och orken kan svikta. Samt att låta saker få ta sin tid utan stress.
Du behöver egen bil för att ta dig till arbetet, det går ingen kollektivtrafik dit. Lantligt läge men det är bara 5 min från Erikslund.
Här finns också en del matallergier samt kattallergi och infektionskänslighet. Hund finns i hemmet.
Erfarenhet och personlig lämplighet premieras. Mycket god svenska är viktigt för förståelse åt båda håll.
Varierande arbetstider med jour under natt.
Permobil används. Mer info ges vid intervjutillfälle.
Alvita assistans är ett lokalt företag från Västerås med tillstånd från IVO och kollektivavtal med Almega. Vi arbetar nära våra assistenter och kunder för att få till den bästa assistansen.
Varmt välkommen med din ansökan om du känner att det här för dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: assistans@alvita.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan juli". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alvita Care AB
(org.nr 559086-5977)
Sigurdsgatan 6 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alvita Care AB Jobbnummer
10021243