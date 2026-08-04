Förskollärare på Södergårdens förskola
Borås kommun / Förskollärarjobb / Borås Visa alla förskollärarjobb i Borås
2026-08-04
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Om verksamheten
På Södergårdens förskola blir du en del av en engagerad och välfungerande organisation där vi lär av och med varandra. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg, utvecklande och lustfylld utbildning där varje barns bästa står i centrum. Förskolans processgrupp leder det gemensamma utvecklingsarbetet utifrån verksamhetsplanens prioriterade mål, vilket skapar delaktighet, struktur och en tydlig riktning i det pedagogiska arbetet.
Förskolan ligger centralt på Trandared, cirka två kilometer från Borås centrum, med goda bussförbindelser. Här finns sex avdelningar i stora och funktionella lokaler. Tre avdelningar har barn i åldrarna 1-3 år och tre avdelningar har barn i åldrarna 3-5 år.
Södergården har en stor och variationsrik gård som erbjuder både skogsmiljö och traditionell gårdsmiljö. Det ger goda möjligheter till lek, utforskande och undervisning utomhus. Maten lagas dessutom i förskolans eget kök.
Hos oss välkomnas du av engagerade kollegor som tillsammans vill utmana barnens nyfikenhet, stimulera deras utveckling och stärka deras lust att lära.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som förskollärare ansvarar du för att, både självständigt och tillsammans med arbetslaget, planera, leda, organisera, dokumentera och följa upp det pedagogiska arbetet. Arbetet utgår från förskolans styrdokument och de prioriterade målen i vår verksamhetsplan.
Du leder undervisningen och bidrar till att skapa en trygg, tillgänglig och utforskande lärmiljö som präglas av ömsesidighet, respekt och samarbete. Tillsammans med dina kollegor skapar du en positiv och utvecklande utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
För att du ska få goda förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag erbjuder vi pedagogisk utvecklingstid, både enskilt och tillsammans med kollegor. Tiden används för planering, reflektion, uppföljning och fördjupad analys av utbildningen utifrån uppsatta mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som vill vara en viktig del av barnens utbildning, utveckling och lärande på Södergårdens förskola.
Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt och en tydlig förankring i förskolans uppdrag och styrdokument. Du är nyfiken på barnens tankar, upptäckter och uttryck och arbetar aktivt för att göra deras röster hörda och synliga i utbildningen.
Vi ser gärna att du tänker nytt och bidrar till att utveckla såväl undervisningen som arbetslaget och verksamheten i stort. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och ser arbetslagets olika erfarenheter, kunskaper och kompetenser som en styrka. Du bidrar till ett öppet arbetsklimat där kollegor lär av och med varandra.
Du har ett professionellt och respektfullt bemötande i mötet med barn, vårdnadshavare, kollegor och andra samarbetspartner. Du är lösningsfokuserad, ansvarstagande och har förmåga att skapa goda relationer.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättning och förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23:2026:032". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
)
501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Christina Danielsson christina.danielsson@boras.se 033-358692 Jobbnummer
10021242