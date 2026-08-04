Medicinsk sekreterare, Digital psykiatrimottagning, Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-08-04
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Öppenvårdspsykiatrin Dalarna är en samlad specialist verksamhet och tillhör division psykiatri. I den länsövergripande och subspecialiserade öppenvården ingår Digital psykiatrimottagning, Ätstörningsenheten Dalarna, OCD-teamet, Traumacenter samt Könsdysforimottagningen.
Behovet av medicinsk sekreterare är störst på den digitala mottagningen då de har ett stort antal patienter på mottagningen. Det är i nuläget 4 läkare samt 4 sjuksköterskor som arbetar på mottagningen. Utifrån att de arbetar på distans med patientbesök, ingår det en del administrativa uppgifter de behöver hjälp med. För de mindre enheterna finns sedan tidigare en fördelning av medicinsk sekreterare dem emellan någon dag/veckaPubliceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete. Utöver journalskrivning ingår hantering i patientadministration, såsom läkarbokningar, remisshantering, diagnoskodning och andra relevanta administrativa arbetsuppgifter.
Du bidrar till utveckling av administrativa rutiner inom verksamheten. Viss telefonservice och kontakt med patienter och vårdpersonal.Hos oss får du ett varierande arbete med ev. möjlighet till distansarbete någon dag/ månad enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd på dagtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, initiativrik, noggrann, lyhörd, respektfull och serviceinriktad. Vi ser gärna att du är nyfiken på ny teknik och tycker om att arbeta i ett högt tempo. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.
Du har någon av följande utbildningar:
Medicinska sekreterarprogrammet 120 p.
Vård administrativa programmet 180 p.
YH-utbildning 400 p.
1-årig eftergymnasial vårddokumentations utbildning.Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet inom arbetsområdet
Meriterande:
Erfarenhet inom psykiatrisk vård
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:603". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Isa Hakkarainen isa.hakkarainen@regiondalarna.se 023-491371 Jobbnummer
10021244