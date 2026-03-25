Senior Affärsutvecklare - Tysktalande
Senior Projektledare / Affärsutvecklare inom industri
Vill du ha en nyckelroll där du kombinerar projektledning, kunddialog och affärsutveckling?
Vi söker nu en erfaren projektledare eller affärsutvecklare som vill driva industriella projekt och bidra till fortsatt utveckling av både affär och arbetssätt. Krav: Tysktalande.
Om rollen
I denna roll har du ett helhetsansvar för projekt - från idé och kravbild till leverans och uppföljning. Du är en central länk mellan kund, produktion och interna specialister och förväntas ta ett tydligt ägarskap för både struktur och framdrift.
Utöver projektledning har du en viktig roll i att identifiera förbättringsmöjligheter, utveckla kundrelationer och bidra till bolagets affärsutveckling.
Dina ansvarsområden
Leda och koordinera industriella projekt från start till mål
Ansvara för kunddialoger och komplexa kravbilder
Säkerställa kvalitet, struktur och leveransprecision
Prioritera och fatta beslut i miljöer med högt tempo
Identifiera förbättrings- och affärsmöjligheter
Vara en förebild i en lösningsorienterad kultur
Vem vi söker
Erfarenhet av projektledning, affärsutveckling eller industriell verksamhet
Förmåga att se helheten - teknik, affär och produktion
Trygg i kunddialoger och van vid ansvar
Strukturerad, lösningsorienterad och affärsmässig
Trivs med att ta initiativ och driva förändring
Resor förekommer cirka fyra veckor per år.
Vår kultur och erbjudande
Hos oss är attityd, ansvar och flexibilitet avgörande. Vi hjälper varandra, löser problem tillsammans och fokuserar alltid på att leverera bästa möjliga lösning för kunden.
Vi erbjuder
• En varierad och stimulerande roll i ett internationellt tekniskt sammanhang
• Kort beslutsväg och nära samarbete med kollegor och kunder
• Möjlighet att påverka och utveckla din roll i takt med företagets tillväxt
• En stabil arbetsplats med över 35 års erfarenhet i branschen
• Placering: Sickla, Nacka (Stockholm)
I denna rekrytering samarbetar Subec med Prowork och processen går via ansvarig rekryterare Cecilia Grönlund, 0709838465. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
113 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9819716