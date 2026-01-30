Senarelärare i idrott och hälsa
2026-01-30
Skiftingehus är en F-9-skola med cirka 580 elever. Skolan ligger ungefär 3 km från centrum och har goda bussförbindelser samt bra parkeringsmöjligheter nära skolan. Skolan är renoverad till väldigt fina miljöer anpassade för alla ämnen. Det innebär att lokalerna är moderna och anpassade efter varje professions behov.
Som lärare i idrott och hälsa har du tillgång till en fullskalig idrottshall som du kan dela upp till två salar. Vi har närhet till fina utomhusmiljöer och till friidrottsarenan i Ekängen.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
I tjänsten undervisar du ämnet idrott och hälsa i årskurserna 7-9. Du planerar, genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med utgångspunkt i läroplanen Lgr22, tillsammans med dina kollegor. Du anpassar undervisningen efter elevernas olika behov och arbetar aktivt för att motivera och engagera dem i klassrummet. På skolan arbetar vi språkutvecklande i alla ämnen och årskurser.
I ditt uppdrag arbetar du nära dina kollegor och delar erfarenheter och kunskap för att stärka elevernas lärande och utveckling. Du tillhör arbetslaget för PREST- lärare där dina två kollegor i idh också finns. I tjänsten kommer du också vara mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa årskurser 7-9 i ämnet idrott och hälsa. Du kan även ha en pågående utbildning som avslutas inom kort. Det är positivt om du har erfarenhet av att undervisa i idrott och hälsa. Det är meriterande om du har kunskap om systemen ProReNata och Vklass.
För tjänsten behöver du visa upp ett giltigt registerutdrag.
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Eskilstuna kommun, Lärarprojektet Kontakt
Rekryteringskonsult
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se Jobbnummer
