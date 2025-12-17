Semestervikarier vård- och omsorg sommaren 2026
2025-12-17
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Välkommen att jobba hos oss i Boxholms kommun i sommar!
Om rollen
Vi söker dig som är intresserad av att sommarjobba inom våra verksamheter inom stöd, vård och omsorg i kommunen. Arbetet innebär att ge stöd i den personliga omvårdnaden. Insatsernas omfattning och innehåll utformas utifrån varje enskild persons individuella behov. Att skapa bra dagar tillsammans med och för de vi finns till för kan innebära att erbjuda och motivera till olika aktiviteter, social gemenskap och en meningsfull sysselsättning.
Som anställd hos oss deltar du i en introduktion kopplat till det verksamhetsområde där du ska arbeta inom, då det är viktigt att ge dig rätt förutsättningar så att du känner dig trygg i din yrkesroll. Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande jobb.
Arbetet kräver god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, men samtidigt är du en del av ett team och bidrar till att helheten fungerar. Som person är du engagerad, lojal, har god samarbetsförmåga och att du trivs i mötet med andra människor.
Vi söker semestervikarier till våra omsorgsverksamheter inom äldreomsorg och LSS.
• Inom äldreomsorgen arbetar vi med att stötta och vårda äldre individer. Du fungerar som en hjälp för den enskilde i vardagen där syftet är att stödja personens individuella förmågor. Du arbetar på något av våra äldreboenden, hemtjänst eller korttidsboende.
• Inom LSS stöttar vi personer som har intellektuell funktionsnedsättning, autismpektrumstörning, förvärvade hjärnskador eller andra omfattande funktionshinder. Vi erbjuder arbete på bland annat gruppbostad, inom personlig assistans, på korttids- och fritidsboende för barn och dagverksamhet.
Ange gärna i din ansökan inom vilket område du helst vill arbeta.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har utbildning till respektive arbete inom vård och omsorg, personlig assistent, behandlingsassistent, undersköterska, eller annan utbildning/lämplighet som vi bedömer likvärdig.
Har du erfarenhet av att ha arbetat inom vård och omsorg är det en merit, men även om du inte har erfarenhet är du välkommen att söka.
Arbetet kräver att du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift samt att du har god datorvana och dokumentationsförmåga då arbetet innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, därav är språktest en del av rekryteringsprocessen.
Övriga kvalifikationskrav
• Du ska ha fyllt 18 år
• Körkort krävs för vissa tjänster
• Utdrag från belastningsregister krävs för arbete med barn och ungdomar, LSS och personlig assistans
Vi kontaktar dig om vårt behov matchar din kompetens. Om du blir kallad till intervju ska du ta med betyg och tjänstgöringsintyg från ev. tidigare arbetsgivare.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Ersättning

Timlön
