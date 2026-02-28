Semestervikarier till vård- och omsorg
2026-02-28
Är du redo för en givande sommar där varje dag ger dig nya erfarenheter och en chans att göra något viktigt? Hos oss skapar du en meningsfull och trygg vardag för människor som behöver omsorg. Vi behöver dig som är bra på att ta ansvar och möta människor med respekt. Gör Eskilstuna möjligare för alla, sök sommarjobb hos oss på Bemanningsenheten!
De människor du möter är i olika åldrar och har olika behov av omvårdnad. Behovet finns i hela Eskilstuna kommun. Det betyder att vi jobbar både inne i stan och på landet. Vi jobbar dag, kväll, helg och natt.
Du blir anställd på en av våra arbetsplatser och får ett schema på 75% eller mer, under minst fyra sommarveckor. Vi kommer att prioritera dig som kan jobba på schema, men för dig som inte kan jobba under en hel schemaperiod kan det finnas möjlighet att jobba på timmar vid behov under sommaren.Publiceringsdatum2026-02-28Arbetsuppgifter
Här kan du läsa om de områden vi bemannar. I din ansökan får du ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Läs noga och se vad som passar dig bäst. Läs mer här: www.eskilstuna.se/sommarjobb
Personlig assistans/personlig assistans-barn
Här stöttar du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv önskar. Det kan handla om allt från omvårdnad till fritidsaktiviteter. Det beror på vilka behov, möjligheter och vanor som personen har. Ofta arbetar du ensam och dygnspass.
Socialpsykiatri
Här jobbar du med att stödja och motivera personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det kan betyda att de har exempelvis ångest, depression och/eller missbruksproblematik. Du kan jobba på ett boende, inom nattpatrullen eller hemma hos brukare som boendestöd.
LSS
Som medarbetare inom LSS stöttar du vuxna personer med funktionsnedsättningar i deras vardag. Du stödjer de boende med allt från motiverande samtal och aktiviteter till personlig omsorg. Alltid med fokus på att skapa trygghet, självständighet och en god livskvalité.
LSS-barn
Här stöttar du barn och ungdomar med funktionsnedsättningar antingen i hemmet som avlösare/ledsagare, på korttidsboende, fritids eller på boende, så de får en stimulerande, trygg och utvecklande vardag. I arbetsuppgifterna ingår bland annat omvårdnad, hushållssysslor och bidra till att skapa en meningsfull fritid. Vi arbetar utifrån varje barns individuella behov och intresse.
Vård- och omsorgsboende
Här bor personer i en lägenhet eller ett rum där de kan få service och omvårdnad dygnet runt. Du jobbar med att ge vård och omsorg till de som bor här. Det finns olika typer av boenden som exempelvis äldreboende, demensboende och korttidsboende. Även servicegruppen tillhör VOB.Det förekommer ensamarbete.
Hemtjänst
Här ger du stöd, personlig omvårdnad och service i brukarnas hem så att de kan bo kvar hemma. Du jobbar inom ett av våra områden där du cyklar eller kör bil. Inom hemtjänst ingår också nattpatrullen.
Inför din anställning får du gå 1 till 2,5 dagars utbildning, så du känner dig trygg inför att sommarjobbet börjar. Där ingår metodövningar med stöd av vårdlärare, specialistundersköterska och stödpedagog.
Från och med den 1 mars 2026 gäller nya lagkrav som innebär att vi kommer att begära registerutdrag innan anställning kan erbjudas.Kvalifikationer
För att kunna jobba hos oss ska du:
* Vara minst 18 år.
* Prata och skriva bra svenska, då det är viktigt att du förstår våra brukare och arbetsplatsens rutiner.
* Ha god vana av digitala verktyg eftersom det ingår en hel del dokumentation.
För vissa arbetsplatser behöver du:
* Vara utbildad undersköterska (med skyddad yrkestitel).
* Ha B-körkort och egen bil för att ta dig till arbetsplatsen.
* Kunna cykla (gäller vid arbete inom hemtjänsten).
* Prata finska.
Det är en fördel om du har erfarenhet av omvårdnadsarbete eller jobbat med personer som har fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning.
Att skapa kontakt med människor kommer naturligt för dig och du tycker om att prata med de personer du möter. Med tålamod och lyhördhet lyssnar du för att förstå deras känslor och behov. Initiativförmåga, att hålla vad du lovar och ett gott samarbete är också viktiga egenskaper hos dig.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningarna löpande. Om du blir aktuell så kommer du först att få göra ett språktest. Går du vidare till intervju, kommer vi kontakta dig och du får göra en förinspelad videointervju. Vi kontaktar dig på din mejl, så titta ofta i din inkorg.
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252491". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Rekryteringskonsult
Ela Bjelevac (LSS, LSS-barn) ela.bjelevac@eskilstuna.se Jobbnummer
