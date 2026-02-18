Semestervikarier lokalvård
Fören Furuboda Utbildning och Kompetenscentrum / Städarjobb / Kristianstad Visa alla städarjobb i Kristianstad
2026-02-18
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fören Furuboda Utbildning och Kompetenscentrum i Kristianstad
, Malmö
eller i hela Sverige
Föreningen Furuboda driver folkhögskola, gymnasieskola, arbetsmarknadsutbildningar, HVB, konferensverksamhet samt assistansbolag. Verksamheten bedrivs på vår huvudanläggning söder om Åhus och vid våra filialer i Kristianstad, Malmö, Lund och Karlskrona.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Till sommaren 2026 söker vi semestervikarier till Lokalvården.
Sommaren på Furuboda är en väldigt omväxlande tid. Den består av korta kurser, temakurser,samverkanskurser, externa gäster och boenden i olika omgångar. De olika kurserna har olika inriktningar och teman som gör att den ena veckan inte är den andra lik.
Som lokalvårdare arbetar du enligt uppgjort schema med de förekommande lokalvårdsuppgifterna. Du arbetar dagtid, men är schemalagd även helger.Kvalifikationer
Du är helst över 18 år och får gärna ha någon erfarenhet från lokalvård.
Du är en positiv person som ser möjligheterna. Vi ser helst att du har körkort. Vi behöver dig från ca 15 juni till mitten av augusti.
ÖVRIGT
Vår vision är: "Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle" Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8978". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Furuboda Utbildning och Kompetenscentrum Arbetsplats
Föreningen Furuboda Åhus Kontakt
Arbetsledare lokalvård
Marielle Schlüter marielle.schluter@furuboda.se 044-7814696 Jobbnummer
9750668