Semestervikarier Biståndshandläggare
2026-02-18
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaibodenPubliceringsdatum2026-02-18
Socialförvaltningen söker semestervikarier som biståndshandläggare till sommaren. Varmt välkommen att söka!
Handläggning/myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning och delegation. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda, bedöma och besluta om bistånd enligt socialtjänstlagen inom verksamhetsområdena hemtjänst och äldreboende.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har en högskoleutbildning med inriktning mot social omsorg eller en annan relevant utbildning som kan bedömas likvärdig. Har du erfarenhet av myndighetsutövning inom socialt arbete ser vi det som meriterande, då det ger en värdefull grund i rollen.
Som sökande till sommarvikariatet välkomnar även dig som har läst två år (120 hp) av socionomprogrammet, sociologi-, psykologi- eller rättsvetenskap kandidat. Oavsett väg hit tror vi att du bär med dig en genuin vilja att göra skillnad för människor i olika livssituationer.
För tjänsten krävs B-körkort.
Egenskaper vi söker
Vi söker dig som möter människor med värme, social kompetens och en stark empatisk förmåga. Du är ansvarstagande och trygg i att ta initiativ, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade situationer. Du trivs med att samarbeta och värdesätter ett gott arbetsklimat där vi stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
