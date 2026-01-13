Semestervikariat Operatör Kubikenborg Aluminium AB
Kubikenborg Aluminium AB / Ugnsoperatörsjobb / Sundsvall Visa alla ugnsoperatörsjobb i Sundsvall
2026-01-13
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kubikenborg Aluminium AB i Sundsvall
Kubikenborg Aluminium AB är Sveriges enda producent av primäraluminium och en av Sundsvalls största arbetsgivare med 460 anställda. Vi har kapacitet att tillverka 130 000 ton per år och levererar till press- och valsverk över hela Europa.
Som en ledande aktör inom hållbar industriproduktion arbetar vi kontinuerligt för att vara i framkant av teknikutvecklingen, minska vårt ekologiska fotavtryck och bidra till att forma framtidens metallindustri.
Nu söker vi operatörer för semestervikariat i Elektrolys och Gjuteri. Som operatör arbetar du i grupper/skiftlag med de för avdelningen specifika uppgifterna. Exempel på arbetsuppgifter är truck- och traverskörning och handhavande av diverse arbetsfordon som täck- och grävbilar.
Vi vill att du har gymnasieexamen avslutad senast 2025 och moped-, traktor- eller B-körkort. Du har goda kunskaper i det svenska språket. Du har grundläggande datakunskaper i Microsoft Office.
Det är meriterande om du har några års erfarenhet av liknande arbete som operatör, gärna från tillverknings-/processindustri. Vi ser det också som meriterande om du har gymnasieutbildning inom industri eller teknik samt truck- och traverskort.
En god och säker arbetsmiljö för våra medarbetare är av högsta prioritet. Vi vill därför att du har ett moget förhållningssätt till och respekt för uppställda skydds- och säkerhetsregler. Som person är du positiv, serviceinriktad, engagerad och är en lagspelare som har ett stort intresse av att arbeta praktiskt. Då akuta ärenden kan uppstå är det viktigt att du är lösningsorienterad och flexibel. Du är driven, har god samarbetsförmåga och är noggrann i ditt arbetssätt. Egenskaper som självgående, lättlärd samt att du har en vilja att utvecklas värderas högt. Publiceringsdatum2026-01-13Övrig information
Vi vill ha en alkohol och drogfri arbetsmiljö. Därför genomför vi ett alkohol- och drogtest vid nyanställning, samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under året.
Vi är en mansdominerad arbetsplats och ser gärna kvinnliga sökanden.
Lön utgår enligt avtal. Anställningsvillkor regleras i kollektivavtal för Kemiska Fabriker, tecknat mellan IKEM och IF Metall.
Tjänstens omfattning: Semestervikariat; skiftgång/dagtid.
Start: Våren 2026
Tillträde sker tidigt våren 2026.
Din ansökan märkt "Semestervikariat2026" skickas till jobb@kubal.se
så snart som möjligt då urvalet sker löpande, dock senast 2026-03-31. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@kubal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Semestervikariat2026"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kubikenborg Aluminium AB
(org.nr 556032-8121)
Landsvägsallén 79 (visa karta
)
851 76 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kubikenborg Aluminium AB Jobbnummer
9681834