Semesteravlösare 2026
Arctic Paper Munkedals AB / Maskinoperatörsjobb / Falun Visa alla maskinoperatörsjobb i Falun
2025-12-16
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arctic Paper Munkedals AB i Falun
, Munkedal
eller i hela Sverige
Arctic Paper Grycksbo är ett av tre pappersbruk som ingår i ARCTIC PAPER S.A och har ca 320 anställda. I Grycksbo produceras bestruket träfritt papper för kvalitetsmedvetna kunder som tryckerier, bokförlag, tidningsutgivare, reklambyråer, pappersdistributörer och förpackningsföretag. De övriga bruken är placerade i Munkedal, Sverige och i Kostrzyn, Polen.
Koncernen som helhet producerar både bestruket och obestruket träfritt papper. Produktportföljen inkluderar välkända varumärken som Amber, Arctic, G-Print och Munken. Produktionskapaciteten för de tre bruken är cirka 700 000 ton papper per år. Huvuddelen säljs genom 14 av bolagets egna försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på börsen i Warszawa sedan oktober 2009 och december 2012 på NASDAQ i Stockholm.
Arctic Paper erbjuder pappersprodukter i premiumsegmentet med fokus på nytänkande, högsta kvalitet och hållbarhet.
Vi söker Semesteravlösare till sommaren 2026.
På Arctic Paper Grycksbo arbetar vi varje dag för att producera papper av högsta kvalitet för kunder världen över. Nu söker vi semesteravlösare till våra team för att hjälpa oss säkerställa verksamheten medans våra medarbetare får en välförtjänt semester. Ta chansen att bli en del av en spännande och innovativ miljö där hållbarhet och kvalitet står i fokus!
Om rollen
Som semesteravlösare hos oss kommer du att bidra till att vår produktion och verksamhet fungerar smidigt under sommarmånaderna. Vi letar efter engagerade och ansvarstagande personer som vill vara en del av vårt team på Arctic Paper Grycksbo. Arbetsuppgifterna varierar beroende på avdelning men kan inkludera både produktionsarbete och administrativa uppgifter.
Huvudsakliga ansvar
• Stötta vid olika produktionsmoment, beroende på avdelning och behov.
• Utföra arbetsuppgifter noggrant och enligt föreskrivna rutiner och säkerhetsföreskrifter.
• Bidra till att upprätthålla en säker och effektiv arbetsmiljö.
• Samverka med kollegor för att säkerställa att verksamhetens mål uppnås även under semesterperioden.
Kvalifikationer och erfarenhet
• Fyllda 18 år vid anställningens start.
• Ansvarsfull, engagerad och pålitlig.
• God samarbetsförmåga och positiv inställning.
• God förståelse för svenska i tal och skrift.
• Du har genomförd eller påbörjad utbildning på gymnasie- eller högskole-/universitetsnivå.
• Vi ser gärna att du har en utbildning med teknisk inriktning och/ eller erfarenhet av liknande arbete.
Varför Arctic Paper Grycksbo?
• En möjlighet att arbeta hos en ledande aktör inom pappersindustrin med fokus på kvalitet och hållbarhet.
• Värdefull arbetslivserfarenhet och insyn i en dynamisk och innovativ produktionsmiljö.
• Delaktighet i ett team med passion och gemenskap.
• Trygg arbetsgivare som värnar om dina rättigheter och säkerheten på arbetsplatsen.
En framgångsfaktor för dig och företaget är att du delar våra värderingar Tillsammans, Hållbart, Engagemang och omsätter dessa i ditt arbete. Hos oss värdesätter vi mångfald och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla kan trivas och utvecklas.
Vi behöver semesteravlösare inom följande områden:
Driftoperatör: Som driftoperatör inom produktion är dina arbetsuppgifter att styra, övervaka och upprätthålla driften. Arbetsplatserna kan variera mellan olika avdelningar inom produktionsprocessen. Vi arbetar i huvudsak skift.
Automationstekniker: förebyggande och avhjälpande underhåll av automationsutrustningar. Dagtid.
Laborant: Provtagning av vatten, papperskvalitet, fiberråvara, miljöanalyser och tillsatskemikalier. Dagtid.
Maskinist Ångcentralen: Styra, övervaka och upprätthålla driften av av ångproduktion, vattenverk, dammreglering, avloppsrening, biorening & kompressorer. Skiftarbete.
Mekaniker: Underhålla och förbättra företagets mekaniska utrustning. Dagtid.
Utlastning: truckkörning av slutprodukt som är papper på pall eller på rulle. Dagtid.
Service: Trädgårdsarbete, godsmottagning, förrådsarbete och lokalvård. Dagtid.
Administrativa tjänster: Arbete t ex inom ekonomi, planering och reception. Dagtid.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Lön enligt avtal.
Urval sker löpande, ansök senast 2026-02-01. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8051". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arctic Paper Munkedals AB
(org.nr 556000-5273) Arbetsplats
Arctic Paper, Sommarrekrytering APG Kontakt
HR-avdelningen HR-support.APG@arcticpaper.com Jobbnummer
9647189