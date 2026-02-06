Semester- och timvikarier till våra återvinningscentraler
2026-02-06
Nu söker vi tim- och semestervikarier till våra återvinningscentraler! En möjlighet för dig som vill inspirera människor till att göra hållbara och miljömedvetna val? Kanske studerar du och söker ett extra jobb? Eller så vill du säkra sommarens arbete med ett roligt semestervikariat? Eller varför inte både och.
Läs mer om tjänsterna nedan och sök!
Om rollen
Som ÅVC-medarbetare är du den kunniga guiden och leendet som välkomnar våra besökare, samt motiverar dem till att göra mer hållbara val. Tillsammans med dina kollegor driver du våra anläggningar före, under och efter våra öppettider för att skapa mervärde till våra kunder.
Varje dag är en ny chans att göra skillnad!
Din roll och dina arbetsuppgifter
Som ÅVC-medarbetare kommer du att arbeta på samtliga återvinningscentraler i kommunen och
tillsammans med dina kollegor vara ansiktet utåt för Hässleholm Miljö. Ditt största ansvarsområde är att välkomna, vägleda och inspirera våra besökare till att återbruka och återvinna.
Dagarna i denna roll är varierande och präglas av eget ansvar. Förutom att erbjuda service till våra besökare ingår i arbetet att sköta anläggningen, sortera avfall som hamnat fel, hantera farligt avfall samt emellanåt viss enklare administration. Vi samarbetar över gränserna inom och utanför vårt affärsområde, varför vi gärna ser att du är en flexibel person som är öppen för varierande uppdrag.
Det här erbjuder vi dig
- En värderingsstyrd arbetsplats där framåtanda, omtänksamhet och tydlighet genomsyrar verksamheten.
- Medarbetarskapet i centrum där alla bidrar till samhörighet, omsorg, respekt och lojalitet.
- En roll som möjliggör att skapa förändring på riktigt, genom att inspirera våra besökare att göra bättre och mer miljömedvetna val.
Det här är du
En pigg och energisk person som är mån om att personer som besöker våra återvinningscentraler ska lämna med en positiv upplevelse. De sociala kontakterna ställer krav på god talförmåga i svenska och även läsförståelse i svenska krävs för att kunna ta till dig av instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Är du flerspråkig ser vi det som värdefullt i rollen! Det är viktigt att du trivs med att vara Hässleholm Miljös ansiktet utåt, där du bemöter kommuninvånare/besökare på ett trevligt, ödmjukt och informativt sätt.
Din bakgrund:
Vi ser gärna att du har en avslutad gymnasial utbildning och någon form av erfarenhet av service och kundbemötande. Eftersom du behöver kunna ta dig till alla våra återvinningscentraler behöver du ha giltigt B-körkort och tillgång till bil. Meriterande är även om du har truck- och/eller hjullastarkort.
Villkor och ansökan
Vi söker 2-3 personer på respektive anställningsform. Arbetstiderna sträcker sig alltifrån vardagar, kvällar och helger.
I din ansökan ska tydligt framgå vilken period du kan arbeta samt vilken/vilka tjänster du är intresserad av.
Upplägg för de olika anställningsformerna
- Semestervikarie: Under sommarsemestern behöver vi säkerställa en god bemanning och du kommer därför att täcka upp för ordinarie personal under deras semester. Vikariatet är på heltid.
- Timvikarie: under vår, sommar och höst söker vi dig som vill jobba lite extra och täcka upp för ordinarie personal under frånvaro såsom vid sjukdom, vab eller liknande. Timmarna är inte garanterade och du tillfrågas om möjlighet att arbeta när behov uppstår. Det kan även bli aktuellt med schemalagt helgarbete under högsäsong.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att ha dig med på vårt team och göra skillnad tillsammans!
Det här är vi
Affärsområde Renhållning ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall i Hässleholm. I uppdraget ingår också att driva sex återvinningscentraler och att informera invånarna om avfallsfrågor. Vi ser till att insamling av avfall fungerar smidigt för både privatpersoner och företag, och att det är enkelt att återbruka och återvinna så mycket som möjligt. Vi vill också inspirera och förmedla kunskap, så att vi tillsammans kan lösa avfallsutmaningen här hemma.
Hässleholm Miljö är ett affärsdrivet bolag som ägs av Hässleholms kommun. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla tjänster inom miljö och energi. Vi är en samhällspartner som driver utvecklingen av det som är viktigt på riktigt, ett hållbart cirkulärt samhälle för människor och företag i vår kommun. Vi gör det med engagemang och kunskap för ett hållbart liv idag - och modet att hitta nya vägar för i morgon.
Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, transporterar och renar spillvatten samt avleder dagvatten. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Men vi jobbar också med hållbarhet i allt vi gör, och för att minska vårt och andras avtryck på naturen och vattnet omkring oss.
Vi gillar olika! Därför strävar vi efter mångfald på alla tänkbara sätt. Vi tror att olika personer, kompetenser och grupper tillför mest till vår verksamhet.
Hos oss finns cirka 180 medarbetare och vårt bolag omsätter runt 650 miljoner kronor.
Läs mer om oss på www.hassleholmmiljo.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
