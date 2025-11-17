Sem vik Fysioterapeut, Avesta Lasarett
2025-11-17
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi på Avesta Lasarett - Kliniken för Akut Medicin Geriatrik och Rehabilitering är det lilla sjukhuset med det stora hjärtat. Vi är en arbetsplats med god gemenskap vilket är en grundpelare för att trivas, möjlighet för att utvecklas och kunna göra ett bra jobb. En av våra styrkor är teamen vi jobbar i. Vi har närhet till kollegialt stöd inom olika kompetensområden från såväl den egna professionen som andra professioner. Fysioterapeuterna hos oss arbetar inom ett brett fält med både öppenvård och slutenvård vid olika delar av klinikens mottagningar och vårdavdelningar, såsom rehabilitering, geriatrik, medicin, akutmottagning, hemrehab, öppenvårdsrehab och specialiserad palliativ vård i hemmet. Under sommaren är delar av öppenvårdmottagnignen stängd vilket gör att du främst kommer arbeta inom slutenvård med inriktning medicin eller geriatrik och rehabilitering.
Arbetet är varierat och du får möjlighet att använda din kompetens för att bidra till patientens rehabiliteringsprocess i nära samverkan med övriga teamet.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med god stämning som fokuserar på en kollegial arbetsmiljö
Möjligheter att vidareutveckla din fysioterapeutiska kompetens
Möjligheter till stöd vid intresse för specialistutbildning genom specialistfysioterapeut på enheten
Möjligheter till stöd vid intresse för forskning genom lokalt forskningsombud på enheten
Mentor inom enheten för dig som är nyanställd
Stora möjligheter att påverka din arbetsdag
Ett naturligt teamarbete med andra professioner som en del av din vardag
Årlig friskvårdsersättning och tillgång till personalgym
Som fysioterapeut hos oss får du en spännande och varierad vardag där du arbetar kliniskt med patienter främst inom slutenvård, Hemrehabilitering och resurs inom palliativa teamet. Du blir en del av engagerade team som ansvarar för den specialiserade rehabiliteringen inom områden som neurologi, andning och cirkulation, ortopedi samt geriatrik.
Hos oss får du möjlighet att:
arbeta brett och varierat med patienter inom flera specialistområden
bidra aktivt i tvärprofessionella team, där din fysioterapeutiska kompetens är en viktig del av behandlings- och utredningsarbetet
delta i utvecklingen av verksamheten, där dina idéer och ditt engagemang är värdefulla
handleda och stötta kollegor, samt bidra till fortbildning inom enheten.
handleda fysioterapeutstudenter, som regelbundet tas emot inom verksamheten.
utforska olika arbetsområden inom klinikens mottagningar och vårdavdelningar - anpassat efter dina intressen och verksamhetens behov.
Vi söker dig som är nyfiken, samarbetsinriktad och vill vara med och utveckla vår specialiserade fysioterapeutiska vård. Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll och göra verklig skillnad för våra patienter. Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med god arbetsgemenskap.
Fysioterapeutstudent deltar vid fysioterapeutisk kartläggning av patienten. Tillsammans med teamet planerar ni för individuell behandling för att möta patientens mål. Du kommer utföra individuell träning med patienten efter ordinerat träningsprogram. Hjälpmedelshantering utifrån patientens behov i samråd med teamet. I de fall där det krävs kan du delta vid hembesök i samband med utskrivning från vårdavdelningen alternativt hjälpa kollega inom regionens hemrehabiliteringsteam. Dina insatser kommer du dokumentera i journalsystemet Cosmic.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med eller utan erfarenhet.
Alternativt är du under utbildning till fysioterapeut (termin 5 eller 6) - du behöver ha slutfört termin 4 sommaren 2026Dina personliga egenskaper
Du förväntas ha god förmåga att samarbeta, att kunna arbeta självständigt men också i grupp. Du behöver ha god kunskap i det svenska språket för att kunna kommunicera skriftligt och verbalt.
Meriterande:
Ett brinnande intresse för fysioterapi och en nyfikenhet att lära dig nya saker
B-körkort för manuellt växlad bil (det förekommer bilkörning i tjänsten)Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
