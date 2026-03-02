SEM / Google Ads Specialist
2026-03-02
I rollen ansvarar du för att planera, skapa, optimera och följa upp kampanjer i Google Ads. Du jobbar med allt från sökannonser till Performance Max och Display, med tydligt fokus på affärsnytta. Du samarbetar nära Account Managers och andra specialister för att säkerställa att annonseringen är integrerad i kundens övergripande digitala strategi.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Planera och sätta upp kampanjer i Google Ads
Optimera budstrategier, målgrupper och annonstexter
Genomföra sökordsanalys och strukturera konton smart
Analysera resultat och ta fram rapporter
Samarbeta med SEO, Paid Social och webbutveckling
Vi söker dig som
Erfarenhet av att arbeta i Google Ads
Trivs med siffror, analys och att testa dig fram
Grundläggande förståelse för SEO och digitala kundresor
Strukturerad, nyfiken och gillar att dela insikter
Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
Meriterande
Google Ads-certifiering
Erfarenhet av Google Analytics 4
Kunskap om Performance Max och Shopping-kampanjer
Erfarenhet av budoptimering och automatisering
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Google Ads Specialist Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
