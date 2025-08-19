Sektionschef Underhåll
2025-08-19
Sektionschef för underhållet av gruvans maskiner, utrustningar och el-anläggningar
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll:
Sektionschefen för gruvunderhåll ingår i ledningsgruppen för Aitiks gruvavdelning och rapporterar till Gruvchef.
Tjänsten innebär ansvar för tre driftenheter, var och en med en direktrapporterande driftschef som under sig har arbetsledare för utförande skiftlag respektive planering.
De tre driftenheterna är:
Mekaniskt underhåll av gräv- och borrmaskiner
Mekaniskt underhåll av mobila (hjulburna) maskiner
Elektriskt underhåll av ovanstående maskiner samt underhåll av gruvans el-anläggningar
Ditt team:
Ditt team består av de tre driftscheferna ovan och det är ni som tillsammans leder gruvunderhållet. Du ingår också i det team som leder gruvavdelningen, d v s gruvans ledningsgrupp.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Tjänsten som sektionschef innebär att bygga upp och ständigt förbättra en underhållsverksamhet som siktar mot världsklass. En sådan verksamhet kännetecknas av att det förutseende och förebyggande säkerhets- och underhållsarbetet styr över utförandet av underhållsarbetet, de akuta avhjälpande insatserna är inte styrande utan snarare delar av avvikelsehantering. Produktionens tillgänglighet till vår typ av maskiner och utrustningar i en så välutvecklad underhållsverksamhet ligger då omkring 90% över tid. För att nå dit behöver du leda en kultur-resa präglad av obändig vilja och beslutsamhet att ständigt förbättra och förbättras och konstant ligga steget före.
Sektionschefen har också det övergripande och sammanhållande ägarskapet över maskinernas livscykelprocesser och -kostnader, från förstudier inför investeringar, upphandlingar, investeringsprojekt inklusive driftsättning, hur maskinerna används i driften, hur de underhålls och slutligen avvecklas.
Du omvandlar gruvledningens kravställningar på säkerhet och tillgänglighet på maskiner och utrustningar till operativa och ekonomiska ramverk och riktlinjer för resursallokering i form av personal, lokaler och utrustningar. Tidshorisonterna för detta är innevarande och nästkommande år (innebär kravställning på och uppföljning av underställda driftenheters prognoser och budgetar) samt de strategiska tidsramar som gruvledningen från tid till annan arbetar mot, typiskt 3-5 år för organisatoriska frågor medan tidsperspektiven för underhållet av maskiner och utrustningar är livslängden av dessa. Tjänsten innebär därmed till stor del anpassningar av underhållsverksamheten till överordnade strategier och utveckling av strategier för att långsiktigt och hållbart säkerställa underhållsverksamheten.
Utvecklingen av det prediktiva och förebyggande underhållsarbetet har högsta prioritet och det bygger till stora delar på tankemodellen att det är lika tids- och resurskrävande att åtgärda 10 defekter innan någon av dessa havererar som det är att reparera ett haveri orsakat av någon av de 10 defekterna. Konkret innebär den prediktiva delen av underhållet tillgång till och kvalificerad analys av maskindata som till exempel fungerar som underlag för besiktningar. Maskindatautvecklingen går fort och gruvunderhållet behöver komma i fas med och därefter befinna sig i framkant på den här utvecklingen.
Underhållsverksamheten anlitar externa entreprenörer varav några är gemensamma för de tre driftenheterna. Sektionschefen är drivande och sammanhållande för att skapa och uppdatera avtalen med entreprenörerna samt följa upp avtalsefterlevnad och entreprenörernas prestationer.
Ditt bidrag:
Vi ser att du har minst 10 års erfarenhet från underhållsverksamhet varav åtminstone 5 års erfarenhet från chefsposition inom underhåll i industriföretag. Du bidrar också med mycket driv, god samarbetsförmåga och dokumenterade erfarenheter från strategisk utveckling. Du är bra på att kommunicera och är tydlig i din roll.
Svenska och engelska i tal- och skrift, samt Körkort klass B är ett krav.
Har du en akademisk utbildning är det ett plus.
Varför arbeta tillsammans med oss?
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef, Gruvchef, Nils Stenberg, nils.stenberg@boliden.com
, 070-508 69 35.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Britt-Marie Persson, britt-marie.persson@boliden.com
, 070-601 74 95.
Facklig information får du av
Ledarna: ledarna.aitik@boliden.com
Unionen: unionen.aitik@boliden.com
SACO: saco.aitik@boliden.com
Sista dag att ansöka är 5 september 2025
Vi jobbar med löpande urval, är du intresserad - skicka in din ansökan redan idag!
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar det.
