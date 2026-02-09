Sektionschef till Telesektionen
Du kommer att tillhöra genomförandeenhet Syd (GE Syd) med placering i Hästveda, och verka inom genomförandeavdelning Hästveda (GA Hästveda). Genomförandeavdelningen har i dagsläget ca 20 medarbetare och är uppdelade i verksamhetsområdena Tele och Teknisk bevakning.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du leder och fördelar arbetet på din sektion med stöd av avdelningschefen. Du ansvarar för dina medarbetares individuella utveckling och kompetensförsörjning, och genomför bland annat medarbetarsamtal, schemaläggning och utbildningsplanering. Du är också en del av GA ledningsgrupp och därmed en kunskapsresurs för avdelningschef och enhetschef. Ledningsgruppen deltar i beredningar och framtagande av underlag och lösningar. Det innebär även att du ska vara beredd att leda i alla konfliktnivåer, planera för mobilisering och även delta i militära övningar inom ramen för krigsförbandet. I övrigt arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter för en första linjens chef så som att:
• Företräda, leda och utveckla personal och verksamhet inom sektionen
• Svara för planering, beredning, genomförande och återrapportering av egen produktion
• Medverka vid kundmöten
• Samverka med lokala kunder, leverantörer och central produktionsledning
• Samverka med lokala förband och andra verksamheter
• Utarbeta, handha och förvara hemliga handlingar
• Genomföra/medverka i utredningar och projekt
• Genomföra rekrytering och säkerhetsprövning av personal
• Ansvara för att lagar, instruktioner och föreskrifter följs
• Vid behov vara ersättare för avdelningschefen
• Engagera och motivera dina medarbetare i en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras
• Aktuell arbetslivserfarenhet som chef med personalansvar eller motsvarande ansvar som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter inom teknik
• God erfarenhet av administrativt arbete och förmåga att organisera och strukturera eget arbete
• Körkort B, manuell växling
• Du har en god förmåga att uttrycka dig och kommunicera på svenska och engelska i både taloch skriftDina personliga egenskaper
Som person är du analytisk och noggrann och angelägen om att lämna ifrån dig ett högkvalitativt arbete. Du har god samarbetsförmåga och är öppen för nya uppgifter och situationer. Du tar stort eget ansvar för att inhämta och sprida kunskaper. Du har intresse och engagemang för ledarskap och personalutveckling. Stor vikt kommer att läggas personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Kunskap om arbetstidsbestämmelser och kollektivavtal inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av och kännedom om Försvarsmaktens ledningsstödssystem
• Tidigare erfarenhet från att arbeta i en verksamhet som ställer höga krav på ditt säkerhets- och sekretessmedvetande
• Projektledning och dokumentation
• Genomfört värnplikt, militär utbildning, grundläggande soldatutbildningÖvrig information
Placeringsort: Hästveda.
Resor till andra platser i landet förekommer.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som civilt anställd som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.
Tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Upplysningar om befattningen
Therese Edmundsson.
För upplysningar angående rekryteringsprocessen
Rebecca Thörnberg.
Samtliga nås via växel 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
OFRS - Martin Sparr, martin.sparr@mil.se
SEKO - Matz Felix, matz.felix@mil.se
SACO - Agnetha Landquist, agneta.lindberg@mil.se
OFRO - Heikki Videll, heikki.widell@mil.se
Samtliga nås vi växel 0381-18000. Så ansöker du
Välkommen in med din ansökan senast 2026-03-02. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt personligt brev där du motiverar varför du är lämplig för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
