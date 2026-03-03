Sektionschef till Material Process and Component Engineering
2026-03-03
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad. Vi satsar för framtiden och söker dig som vill vara en del av vår gemenskap.
Component & Assembly är en del av Material Process and Component Engineering som ansvarar för tekniska lösningar genom hela Aeronautics värdekedja - från forskning och industrialisering till färdig produkt och support. Vår leverans säkrar kvalitet och teknisk prestanda i några av Sveriges mest avancerade program, inklusive Saab JAS 39 Gripen.
Nu söker vi en sektionschef till Component & Assembly, som utvecklar, kvalificerar, standardiserar och stöttar inom teknikområdet Komponenter. Sektionen är en central del i att säkerställa en smidig och problemfri produktutveckling och produktion.
Din Roll
I ditt uppdrag har du fullt personal-, leverans- och verksamhetsansvar för en sektion med 16 medarbetare. Din roll innebär att stötta och leda dina medarbetare samt ansvara för budget, resursplanering, prioriteringar samt att säkerställa att sektionen levererar enligt uppsatta mål inom kostnad, kvalitet och tid.
Sektionen befinner sig i en fas där kraven på takt, robusthet och standardisering ökar. Vi ser behov av fortsatt utveckling inom arbetssätt, prioriteringsstruktur och kompetensplanering för att möta framtida krav.
Du blir en del av en ledningsgrupp som arbetar tätt tillsammans och stöttar varandra och alla förväntas bidra strategiskt - inte bara operativt. Här handlar det om att fatta beslut, prioritera rätt och skapa struktur och kultur som håller över tid.
Vi erbjuder dig
För att säkerställa att du får en bra start hos oss på Saab Aeronautics får du som chef gå ett introduktionsprogram för nya chefer på Aeronautics. Hos oss är du inte ensam - Du har stor support från stödfunktioner såsom controller, HR, kvalité och säkerhetsfunktion. Vi erbjuder dig flertalet förmåner, men framför allt:
* Ett meningsfullt arbete där du får vara med och utveckla framtidens flygteknik.
* Möjligheter att utvecklas både personligt och professionellt.
* En trevlig arbetsplats med engagerade kollegor.
* Etablerat kulturellt ramverk, Leadership Framework & Employee Framework, för att stötta dig i din chefsroll som supporterande och modig ledare.
Det här är en roll för dig som tycker om att leda och stötta andra i deras utveckling och motiveras av ansvar, tydliga mål och mätbara resultat - och som vill leda i en miljö där prestation och utveckling går hand i hand.
Har flerårig erfarenhet av personalansvar och att leda kvalificerade tekniska team i komplex industriell miljö, gärna med ansvar för både leverans och resursoptimering. Bakgrund inom exempelvis maskinteknik eller närliggande tekniskt område är meriterande.
Vi ser också att du gärna:
* Trivs med att arbeta i team och drivs av att bygga teamanda
* Har god förmåga att bygga relationer mellan olika typer av gränssnitt
* Trivs med att fatta beslut och stå för dem
* Har god förståelse för samspelet mellan konstruktion och produktion
* Är strukturerad, analytisk och drivs av förbättring
* Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
