Sektionschef till Huddinge kommun.
För ett konsultuppdrag söker vi nu en erfaren sektionschef till hemtjänsten Huddinge kommun.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: så snart som möjligt.
• Längd: 3-5 månader (under en rekryteringsprocsess)
Du blir anställd av Poolia, men jobbar ute hos vår kund i Huddinge.
Uppdragets omfattning och ansvar:
I uppdraget som sektionschef för hemtjänsten ansvarar du för att styra och leda verksamheterna
Hemtjänst, Nattpatrull och Larmgrupp med fokus på en sund och uthållig ekonomi samt hög kvalitet ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv.
Du har ett övergripande budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 250 medarbetare. Till ditt stöd har du sju enhetschefer, vilka du har direkt ledningsansvar för.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Ledning och stöd till enhetschefer (6-7 st)
Under uppdragstiden ska du leda, stödja och följa upp enhetscheferna i deras uppdrag, bland annat genom att:
• Säkerställa en hållbar, kvalitetssäkrad och verksamhetsanpassad semester- och bemanningsplanering
• Följa upp och analysera ekonomi, bemanning och verksamhetsresultat samt vid behov initiera korrigerande åtgärder
• Stödja enhetscheferna i deras arbetsmiljö- och personalansvar
• Följa upp, utveckla och vid behov åtgärda arbetssätt kopplade till Chef i beredskap, som nyligen införts i verksamheten
Utveckling och förändringsarbete
En viktig del av uppdraget är att aktivt bidra i pågående och kommande förändringsarbete. Det innebär bland annat att:
• Delta i och bidra till arbetet med övergången från LOV till LOU inom hemtjänsten
• Arbeta för effektiva och ändamålsenliga arbetssätt som möter ökade behov och förändrade förutsättningar
• Bidra till utveckling av digitala och innovativa lösningar som stärker kvalitet, arbetsmiljö och resurseffektivitet
• Verka för god samverkan mellan olika huvudmän och interna funktioner
Ledningsgrupp och rapportering
Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i dennes ledningsgrupp, där du har en aktiv och konstruktiv roll i det gemensamma strategiska och operativa arbetet för äldreomsorgen som helhet.
Värdegrund och förhållningssätt
Som chef i Huddinge kommun förväntas du vara en tydlig förebild och agera i enlighet med kommunens gemensamma värden. Uppdraget kräver ett närvarande, tryggt och kommunikativt ledarskap med fokus på tillit, ansvar och samarbete.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Socionomutbildning.
• 3+ års chefserfarenhet inom vård och omsorg med personal och budgetansvar.
• God kunskap om lagrum som styr verksamheten.
• Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att leda, inspirera och motivera dina medarbetare.
• Du har ett helhetstänkt och god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Om verksamheten
Tycker du att ovan beskrivning passar in på dig? Ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
