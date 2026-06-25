Sektionschef Provning till BAE Systems Bofors
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2026-06-25
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AxÖ Consulting rekryterar nu en sektionschef inom provning till BAE Systems Bofors – en möjlighet för dig som vill kombinera teknik, ledarskap och utveckling i en verksamhet som verkligen gör skillnad.
Det här är en roll för dig som vill vara med och bygga något långsiktigt – både i form av team, arbetssätt och en hållbar organisation. Du kliver in i ett skede där mycket är på plats, men där du också får stort utrymme att påverka hur verksamheten utvecklas framåt.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos BAE Systems Bofors.
Om uppdraget
BAE Systems Bofors utvecklar, producerar och levererar avancerade försvarssystem och befinner sig i en expansiv fas. Utvecklingsavdelningen har vuxit stadigt de senaste åren – och prognoser visar på fortsatt tillväxt.
Som en del av denna resa utvecklas nu organisationen inom enheten System (KES), med fokus på att skapa rätt förutsättningar för både verksamhet och människor att växa hållbart över tid.
Det handlar om att:
bygga en organisation som håller – även när tempot är högt
bygga upp och förvalta kompetens
stärka struktur och arbetssätt i takt med ökade krav
utveckla ledarskapet i en växande verksamhet
Din roll
Som sektionschef för provning ansvarar du för att leda och utveckla din sektion inom provningsområdet. Du driver arbetet framåt genom ditt team och säkerställer att verksamheten möter de krav som ställs från projekt och kunder.
En stor del av verksamheten bedrivs i projektform, där provning utgör en central del i att säkerställa funktion, kvalitet och leverans. I din roll ansvarar du för att planera, prioritera och tillföra rätt resurser till projekten – ofta i kritiska skeden med fokus på funktionskontroller inför leverans (Pre-FAT och FAT).
Du samarbetar nära andra sektionschefer, projektledare och ledningsgrupp inom enheten, och bidrar till helheten samtidigt som du har ett tydligt ansvar för din egen grupp.
Ditt team kommer behöva byggas upp från grunden och du samverkar tillsammans med två andra sektionschefer för provning. Det innebär att rekrytering och kompetensuppbyggnad blir en viktig del av ditt uppdrag.
Du kommer bland annat att:
Leda och utveckla verksamheten inom din sektion
Tillföra och prioritera resurser till projekt
Driva rekrytering och utveckla teamet i takt med tillväxt
Säkerställa planering och genomförande av provningsaktiviteter
Ansvara för arbetsmiljö, resursplanering och kompetensutveckling
Säkerställa kvalitet i testmetoder, arbetssätt och leveranser
Bidra till utveckling av arbetssätt och processer inom ramen för verksamheten
Samverka med andra chefer, projektledare och ledning
Placeringsort: KarlskogaPubliceringsdatum2026-06-25Profil
Vi söker dig som vill ta en aktiv roll i att utveckla både människor och verksamhet.
Du har:
Teknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet vi bedömer likvärdig
Erfarenhet inom provning, verifiering, test eller liknande område
Ledarskapserfarenhet, exempelvis som chef eller projektledare
Erfarenhet av att arbeta i projektintensiva miljöer
Förståelse för kvalitetssäkring, testprocesser och leveransflöden
Goda kunskaper i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
En trygg och tydlig ledare
Engagerad och bra på att få andra att växa
Strukturerad och van att prioritera i en dynamisk miljö
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Drivande och utvecklingsorienterad
Att arbeta hos oss
BAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
Som tillsvidareanställd får du ta del av flera förmåner, som vårt aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön. Dessutom arrangerar vi uppskattade sociala aktiviteter och ger dig tillgång till ett modernt och välutrustat gym. Utöver det har vi ett tryggt och närvarande ledarskap där medarbetarskapet står i centrum.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Vi ser och stöttar varandra vilket skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar. På BAE Systems Bofors blir du en del av ett innovativt och professionellt företag som gör skillnad på riktigt.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar BAE Systems Bofors med AxÖ Consulting. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult – vi berättar gärna mer om rollen, teamet och den resa du kan bli en del av.
Lisa Beckmanlisa.beckman@axoconsulting.se
• 46723885383
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Under sommarmånaderna är många av oss på plats i lite olika omfattning, vilket kan innebära något längre svarstider. Vi gör vårt bästa för att återkomma så snart vi kan – och ser fram emot att höra från dig när du känner att det här kan vara ditt nästa steg.
Fler möjligheter
BAE Systems Bofors rekryterar även sektionschefer inom andra områden, bland annat:
ILS (LÄNK) Systemarbete (LÄNK)Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbroplan 4 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Lisa Beckman lisa.beckman@axoconsulting.se 0723-838853 Jobbnummer
9979878