Sektionschef Produktionsplanering
Saab AB / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2025-09-18
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld!
Din roll
Vi söker sektionschefer för produktionsplanering inom Underwater System i Linköping och Motala, med spetskompetens inom planering samt erfarenhet av att leda utvecklingen av planeringsprocesser och verktyg.
För att möta den ökade efterfrågan och stödja bolagets snabba tillväxt behöver vi utveckla en effektiv och förutsägbar Supply Chain med fokus på serieproduktionsfilosofi, förankrad i Lean-principer. I detta arbete satsar vi på att stärka våra resurser inom planering, huvudplanering och produktionssystem.
Som sektionschef ansvarar du för att leda och styra sektionens dagliga verksamhet. Du leder en grupp produktionsplanerare och rapporterar direkt till områdeschefen, med vilken du samarbetar nära för att säkerställa sektionens framgång.
I en verksamhet i stark tillväxt och förändring är din roll också att utveckla och implementera strategier och verksamhetsmål som stödjer både sektionen och organisationen i stort. Du bygger och underhåller nära samarbeten med andra avdelningar, såsom utveckling, produktion och inköp, för att skapa effektiva arbetsflöden och smidiga processer.
Du kommer att ha huvudansvaret för planering inom sektionen, inklusive kapacitets- och beläggningsplanering. Din expertis bidrar till att forma och stödja övergripande strategiska beslut.
I chefsrollen är det särskilt viktigt att säkerställa höga leveransstandarder enligt QLE-principen, samtidigt som du driver kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamhetens arbetssätt. Arbetet omfattar ett brett kontaktnät internt, framför allt inom produktionen och Supply Chain, där du bidrar till att optimera den dagliga driften med fokus på punktliga leveranser och effektiv kapitalhantering.
Sammanfattningsvis är din roll som sektionschef central för att kombinera ledarskap, strategisk planering och operativt ansvar, vilket säkerställer att sektionen når sina mål och levererar resultat på högsta nivå.
Vi söker dig som vill bidra till vår utveckling och som drivs av att kontinuerligt förbättra arbetssätt samt införa nya metoder. I rollen är det viktigt att du trivs med att arbeta tvärfunktionellt och påverka på flera nivåer i organisationen. Vi värdesätter en ödmjuk och prestigelös inställning, där samarbete och öppenhet för olika perspektiv är centralt.
Du har en stark drivkraft att driva arbetet framåt och en förmåga att navigera i föränderliga och komplexa miljöer. Resultat- och leveransfokus genomsyrar ditt arbetssätt.
För att lyckas i rollen har du en universitetsutbildning eller motsvarande erfarenhet inom Supply Chain Management (SCM). Erfarenhet av moderna ERP-system och Business Intelligence (BI) är meriterande.
Din bakgrund inom planering och/eller inköp, samt ditt intresse för modern produktionsfilosofi, hjälper dig att bidra med värdefulla insikter och förbättringar.
Eftersom rollen innebär nära samarbete med både lokala och internationella kunder, leverantörer och kollegor är goda kunskaper i svenska och engelska viktiga för tydlig och effektiv kommunikation.
Tillverkningen sker i Linköping och Motala, och resor mellan dessa orter ingår i arbetsuppgifterna.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
