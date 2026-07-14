Sektionschef Production Quality Industrialisation
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Karlskoga Visa alla chefsjobb i Karlskoga
2026-07-14
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vi söker en sektionschef till produktionskvalitet i Karlskoga. Om du vill vara med och bidra till fortsatt utveckling inom försvarsindustrin är du välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
En orolig omvärld har lett till en tillväxt som går snabbt. För att kunna fortsätta leverera produkter i världsklass till våra kunder behöver vi fler ledare inom produktionskvalitet i vår produktion. Här öppnas en möjlighet för dig som är redo att ta ett nytt steg i ditt arbetsliv. Vi söker dig som vill vara med och leda, samordna och utveckla vår produktion med fokus på kvalitet.
Denna annons avser Sektionschef för Production Quality Industrialisation Karlskoga med inriktning kvalitetsberedning och innebär att du kommer coacha ett team medarbetare för att säkerställa att vi uppfyller de höga krav vi har på kvalitet och säkerhet.
Din roll
Som Sektionschef kommer du att leda och utveckla kvalitetsarbetet i produktion. Tillsammans med ditt kvalitetsteam om ca 10 medarbetare kommer du se till att våra processer och produkter uppfyller höga krav på kvalitet och säkerhet. Du kommer också att samarbeta med andra avdelningar inom företaget för att säkerställa att vår produktionsprocess är väl koordinerad och uppfyller de höga kraven på kvalitet och säkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Leda och utveckla vårt team av kvalitetsingenjörer inom kvalitetsberedning.
Samarbeta med produktionsteknik- och utvecklingsavdelningen för att integrera kvalitet i hela produktionscykeln.
Stödja produktion och medarbetare genom att vara sakkunnig inom kvalitetsområdet.
Följa upp att processer, rutiner och lokala instruktioner följs.
Följa upp att produktionsavvikelser hanteras enligt krav.
Delta vid externa- och interna kvalitetsrevisioner.Publiceringsdatum2026-07-14Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att arbeta som chef, projektledare eller Team Lead. Vi ser gärna att du har teoretisk utbildning på universitets eller högskolenivå men det är inget krav. Du har goda kunskaper om relevant regelverk och standarder inom produktionskvalitet samt gedigen erfarenhet av att arbeta med kvalitet i tillverkande industri, läsa konstruktionsunderlag och utfärda kvalitetsdokument för kvalitetskontroll. Du är även van vid att arbeta proaktivt för att minimera kvalitetsavvikelser och öka effektiviteten i produktionen.
Vi ser gärna att du har:
Minst tre års erfarenhet av att arbeta som chef, projektledare eller Team Lead inom relevant område.
Teknisk utbildning på universitets eller högskolenivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Goda kunskaper om relevant regelverk och standard inom produktionskvalitet.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
Praktisk arbetslivserfarenhet och förståelse av att arbeta proaktivt.
Gedigen erfarenhet av kvalitetsarbete inom produktion.
Utbildning inom kvalitetsutveckling på högre nivå.
Grundläggande kvalitetskurser.
Som person är du ansvarstagande och har god kommunikationsförmåga. Du trivs med att arbeta i team och du har förmågan att motivera och coacha dina medarbetare mot att nå gemensamma mål. Du har goda ledaregenskaper och brinner för att arbeta med kvalitetsfrågor och ständiga förbättringar. Du är även flexibel och öppen för förändringsarbete, vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Är du intresserad av en chefsroll hos oss? Det vi vill ha från dig är ett CV som täcker din utbildningsbakgrund och dina yrkeslivserfarenheter samt ett personligt brev där du beskriver varför du lockas av en chefsroll på Saab och vad som engagerar och motiverar dig. Vi kommer i denna rekrytering lägga stor vikt även vid personliga egenskaper.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10002689