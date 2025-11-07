Sektionschef Ledningsstödsystem
2025-11-07
Vill du bidra till att stärka Sveriges försvar? Hos oss möts du av en gemenskap och en arbetskultur byggd på starka kärnvärden, där vi månar om styrkan av att arbeta tillsammans!
Brinner du för att leda och motivera människor? Då är det dig vi söker!
Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst)
TVK Ledsyst har sin huvudverksamhet i Enköping och Stockholm. Enhetens uppgift är att ansvara för Försvarsmaktens ledningsstödsystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, i såväl fred, kris som krig. Enheten består av 7 avdelningar med underliggande sektioner, där Säkrasystemavdelningen söker sektionschef för ledningsstödsystem inom Interoperabilitet och Säkra IT-komponenter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef kommer du arbeta tillsammans med avdelningschefen och övriga sektionschefer med att leda och fördela arbetet inom sektionen samt att delta i verksamhetsutvecklingen av avdelningen.
Det innebär att du på olika sätt stödjer och företräder avdelningen i bland annat följande arbetsuppgifter:
• Leda, planera och följa upp sektionens arbete av produktionen genom planering, samordning, och uppföljning av leveranser och ekonomi
• Sammanhållande för sektionens återrapportering
• Personalansvar och kompetensutveckling av personal
• Representera verksamhetsområdet i olika arbetsgrupper
• Utveckla och implementera nya arbetssätt och rutiner
KRAV
Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen inom IT eller alternativt jämförbar kombination av utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Mångårig erfarenhet som chef med resultat-, ekonomi- och personalansvar inom en större organisation med komplexa arbetsuppgifter
• Erfarenhet av att leda i förändring och tillväxt inom en större organisation med komplexa arbetsuppgifter
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
• Förmåga att leda och motivera andra
• Resultat- och målinriktad
• Handlingskraftig och lösningsorienterad
• Tydlig, samarbetsorienterad och initiativrik
• Prestigelös lagspelare
• Administrativ och strukturell förmåga
• Förmåga att förstå helheten
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten, FMV eller försvarsindustrin
• Erfarenhet av att leda seniora och kvalificerade medarbetare
• Erfarenhet av förvaltnings- och projektledningsverksamhet
• B-körkort
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Enköping, resor till andra orter i Sverige kan förekomma.
Civil befattning.
Tillträde enligt överrenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Vid frågor om befattningen är du välkommen att höra av dig till avdelningschef Thomas Fredriksson. Nås via växeln, 010-825 70 00.
Information om rekryteringsprocessen
Personaladministratör Lina Nilsson, nås via växeln 010-825 70 00.
Fackliga företrädare
Saco-S - Ann-Marie Löfwenberg
SEKO - Benny Augustsson
OFR/S - Clarence Arnstedt
OFR/O, OF Enköping - Mikael Eriksson
Samtliga ovan nås via växeln: 010-825 70 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-02. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
