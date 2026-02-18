Sektionschef för Tekniskoperation
Transportstyrelsen / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Stockholm
, Solna
, Sollentuna
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av civil luftfartsverksamhet och erfarenhet som ledare och är en flexibel, stresstålig lagspelare? Då kan du vara den vi söker!
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vi erbjuder ett spännande, intressant och utvecklande chefsjobb, med engagerade medarbetare och mycket varierande arbetsuppgifter. Du behöver aldrig känna dig ensam i din chefsroll. Du får professionella och kunniga kollegor och medarbetare, både specialister och personer med stor och bred erfarenhet.
Sektionen för teknisk operations ansvarsområde omfattar regelutveckling, tillståndsgivning, tillsyn inom underhållsorganisationer (Del-145, Del-CAO och AUB), luftvärdighetsorganisationer (Del-CAMO, Del-CAO och NLO) samt luftfartyg (EASA och nationellt)
Vi bidrar till det fortsatta flygsäkerhetsarbetet genom att:
- vi granskar organisationer i Sverige, inom EU och för vissa organisationer utanför EU
- vi utför granskningar för EASA av organisationer utanför EU
- vi deltar i EASA SAFA program med rampinspektioner av luftfartyg
- vi deltar i regelutveckling och standardisering inom EASA och nationella regler
- vi utför inspektioner av alla typer av nationella bemannade luftfartyg
- vi tillsynsarbetet träffar vi organisationer och ägare av luftfartyg
- vi är vägledande till organisationer och personer inom svensk luftfart, genom branschmöten och löpande dialog.
Verksamheten har många intressanta utmaningar som innebär samverkan med olika aktörer inom luftfartsområdet både nationellt och internationellt. Sektionen består av 18 medarbetare.
Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för sektionen för teknisk operation inom din avdelningen Sjö- och luftfart och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.
Du kommer att
- ha verksamhets-, personal- och budgetansvar inom din sektion.
- planera och följa upp sektionens budget.
- verka för att alla medarbetare tydligt ser sina arbetsuppgifter och hur var och en bidrar till sektionens och enhetens resultat.
- ingå i enhetens ledningsgrupp och bidra till att utveckla enheten, så att dess arbetsuppgifter kan lösas effektivt, enhetligt och rättssäkert.
- planera, följa upp och utveckla det uppdrag och de arbetsuppgifter som sektionen har.
- planera för sektionens kompetensförsörjning, stötta medarbetarna i deras arbete och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
- stödja och coacha medarbetarna regelbundet.
Du måste ha
- relevant akademisk utbildning eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar alternativt innehaft roller som innebär motsvarande ansvar, såsom projektledning etc
- erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
- erfarenhet av arbete inom civil luftfartsverksamhet och har god branschkännedom.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet från ledande befattning i civil underhålls- eller luftvärdighetsorganisation.
Vi vill att du
- är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
- är drivande och har en helhetssyn
- är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
- är initiativrik och entusiasmerande
- har god förmåga att fatta beslut
- är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa
- har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten
- har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna
- har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Stockholm (Kista). Tillsättning enligt överenskommelse
Vi tillämpar normalt provanställning.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vid frågor är du välkommen att kontakta Enhetschef Lars Haglund,
telefon 010-495 38 33 eller via e-post mailto:lars.haglund@transportstyrelsen.se
.
Saco, Carola Sander och ST, Mats Anderzén nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-1048.
Vi behöver din ansökan senast den 16 mars 2026.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Sjö- och luftfart
Avdelning Sjö- och luftfart bidrar till ett konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Det gör vi genom att hålla register, utforma regler, pröva och ge tillstånd samt utöva tillsyn. Vi verkar också i många sammanhang på den internationella arenan.
Vi finns i Norrköping, Göteborg, Malmö och Stockholm och har cirka 300 medarbetare som är organiserade i sex enheter och en stabsenhet. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2026-1048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Jobbnummer
9748788