Sektionschef/ciso/biträdande Säkerhetsskyddschef Inom Säkerhetsområdet
Skatteverket / Chefsjobb / Sundbyberg Visa alla chefsjobb i Sundbyberg
2025-12-17
Är du en ledare som brinner för informationssäkerhet och är öppen för nytänkande och visar tillit till medarbetarnas förmågor? Trivs du i en miljö där det händer mycket? Missa då inte denna chans och bli en del av vår utvecklingsresa.
Vi söker nu en sektionschef och tillika CISO (chief information security officer) som också kommer att vara biträdande säkerhetsskyddschef. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Omvärldsutvecklingen ställer nya och högre krav på säkerhet och beredskapsarbetet. Du kommer därför verka i en föränderlig och prioriterad miljö där myndighetens samhällsuppdrag ständigt är i fokus. Du kommer leda delar av det strategiska säkerhetsarbetet på myndigheten och arbetsuppgifterna är inte sällan komplexa och ofta myndighetsövergripande. Detta kräver framförallt ett strategiskt perspektiv men du behöver vara flexibel och även kunna hantera och leda ett operativt säkerhetsarbete samtidigt som du samverkar med andra inom myndigheten. Eftersom vi är en beredskap- och sektorsansvarig myndighet är du med och bidrar till utvecklingen av det civila försvaret. Du är därför i ett sammanhang där det händer mycket och du måste kunna anpassa dig snabbt till nya förutsättningar.
Om rollen
Som sektionschef/CISO och biträdande säkerhetsskyddschef ansvarar du för att planera, leda, styra, samordna och följa upp Skatteverkets övergripande arbete inom informationssäkerhet inklusive informationssäkerhet inom säkerhetsskydd.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du arbetar på en strategisk nivå med styrning och utveckling av informations- och cybersäkerhetsarbetet, samtidigt som du leder och samordnar operativa initiativ tillsammans med våra specialister. Detta gör du genom att:
- Utveckla, implementera och följa upp styrning, processer och kontroller inom informationssäkerhet
- Omvärldsbevaka och säkerställa efterlevnad av relevanta standarder, lagar och förordningar som exempelvis ISO 27001, cybersäkerhetslagen och säkerhetsskyddslagen
- Leda och utveckla team av säkerhetsskydds- och informationssäkerhetsspecialister
- Vara biträdande säkerhetsskyddschef med ansvar för att stödja säkerhetsskyddschefen i arbetet med säkerhetsskyddsanalys, uppföljning och utbildning
Du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen som är tillika Skatteverkets säkerhetschef och säkerhetsskyddschef. Skatteverkets säkerhetsenhet ansvarar för att leda och stödja myndighetens säkerhetsarbete. Idag har enheten cirka 70 medarbetare fördelade på fem sektioner. Inom säkerhetsenhetens ansvarsområde inryms bland annat informationssäkerhet, personalsäkerhet, fysisk säkerhet, civil beredskap, säkerhetsskydd, incidenthantering, säkerhetsrådgivning och internutredningar.
Din placeringsort är Sundbyberg men enhetens medarbetare finns på flera olika platser i landet.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.
Du ska även ha:
- en högskoleutbildning som av arbetsgivaren anses relevant för tjänsten alternativt flerårig kvalificerad erfarenhet från informationssäkerhetsområdet
- erfarenhet av informationssäkerhetsarbete i en ledande befattning
- erfarenhet av att leda utveckling och förändring av verksamheter
- erfarenhet av att samverka och upprätthålla professionella relationer med andra institutioner, myndigheter eller organisationer
- god kunskap inom säkerhetsskydd för att kunna agera som biträdande säkerhetsskyddschef
Det är önskvärt att du har en flerårig operativ erfarenhet av säkerhetsarbete. Men också att du varit chef eller ledare på indirekt nivå med ett organisationsövergripande uppdrag.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Inom Skatteverket tillämpar vi chefsförordnanden på upp till fem år, med möjlighet till förlängning i perioder om högst tre år, utan begränsning i antal förlängningar.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.
Under julledigheten kan det dröja med svar på eventuella frågor. Har du en fråga så får du mejla thomas.s.larsson@skatteverket.se
och andrea.bergstrom@skatteverket.se
- så svarar någon så snart vi har möjlighet.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
