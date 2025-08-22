Sektionschef
Huddinge kommun, Särskilt boende ledn. / Chefsjobb / Huddinge Visa alla chefsjobb i Huddinge
2025-08-22
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Särskilt boende ledn. i Huddinge
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Vi söker en erfaren, trygg och resultatorienterad sektionschef för särskilt boende.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning, samt stabsfunktioner. Förvaltningen har totalt ca 2000 medarbetare.
Kommunsverige och Huddinge befinner sig i ett stort omställningsarbete för att klara framtidens välfärd. I det arbetet bidrar du aktivt i din roll för äldreomsorgen samt organisationens gemensamma framgång.
Som chef i Huddinge är du en god förebild utifrån kommunens gemensamma värden mod, driv, mångfald och omtänksamhet i hela organisationen. Du förväntas leda genom samverkan och dialog, och vi ser att du har god och dokumenterad erfarenhet av att leda i förändring i stora komplexa organisationer.
Du ansvarar för att verksamheten bedrivs och utvecklas inom budgetramen för särskilt boende inklusive hälso-och sjukvårdsuppdraget inom kommunal verksamhet. Du leder och fördelar arbetet inom verksamheten och genomför systematisk uppföljning av insatser, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.
I din roll som sektionschef har du budget-, personal-, arbetsmiljöansvar för särskilt boende för äldre som idag består av cirka 600 medarbetare.
Till din hjälp har du 11 enhetschefer som du har direkt ledningsansvar för, samt en biträdande sektionschef.
Du rapporterar till verksamhetschefen för Äldreomsorgen och ingår i dennes ledningsgrupp med andra sektionschefer.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är socionom
• Har erfarenhet av att leda chefer med gott resultat
• Innehar kunskap om system som stöder ekonomi, personal och kvalitets uppföljning, samt kännedom om våra verksamhetsspecifika system som, Heroma, Stratsys och Lifecare.
• Har god kännedom om att arbeta inom en politisk styrd verksamhet och god insikt i vad hälso- och sjukvårdsansvaret innebär inom kommunal verksamhet.
• Du bör ha kunskap om arbetsmiljölagen och hur det systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter.
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap som skapar engagemang genom samarbete med medarbetare och andra du möter inom ditt uppdrag. Du kommunicerar tydligt i både tal och skrift.
Du har en strategisk förmåga och är bra på att se helheten och en vilja och driv att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten för att möta de utmaningar som finns inom särskilt boende.Det är mycket meriterande om du tidigare har arbetet med förändringsledning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Urval sker löpande.
Varför Huddinge?
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
(http://www.huddinge.se/formaner)
Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av verksamhetschef för äldreomsorgen Ann-Christine Falck Brännström
tel.08-535 378 60 Ann-Christine.Falck-Brannstrom@huddinge.se
(mailto:Ann-Christine.Falck-Brannstrom@huddinge.se
) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271542". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Särskilt boende ledn. Kontakt
Verksamhetschef för äldreomsorgen
Ann-Christine Falck Brännström Ann-Christine.Falck-Brannstrom@huddinge.se 08-535 378 60 Jobbnummer
9472543